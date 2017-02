Intouch Solutions und Healthware International gründen globales Joint Venture

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Allianz nutzt Stärken zweier unabhängiger Top-Agenturen derBiowissenschaftenKansas City, Kansas (ots/PRNewswire) - Intouch Solutions, eineführende integrierte Marketingagentur mit Sitz in den USA, undHealthware International, eine globale Top-Agentur für Kommunikationund Innovation, haben einen endgültigen Vertrag über den gemeinsamenBesitz eines neuen Joint Ventures unterzeichnet, das weltweit demBedarf der Biowissenschaften dienen wird. Die Zusammenführung desFachwissens beider Unternehmen begründet ein einzigartiges,unabhängiges und vollständig integriertes Angebot für Kunden aus denBranchen der Biowissenschaften mit erweiterten Dienstleistungen undechter globaler Reichweite.Die zwei Agenturen betreiben derzeit weltweit insgesamt achtNiederlassungen mit 800 Mitarbeitern und bieten eine Palette vonDienstleistungen, darunter:- Marketingstrategien der Bereiche Creative, Marken und Multi-Channel- Innovationsdienste- Enterprisemarketing und -technik- Digitale Transformation und Entwicklung geschäftlicher LösungenDen Kunden stehen sämtliche Ressourcen beider Unternehmen zurVerfügung."Es ist gut und neu, dass es sich hier nicht um ein herkömmlichesNetzwerk handelt", sagte Faruk Capan, CEO von Intouch Solutions. "Wirhaben das Joint Venture so gestaltet, dass es eine bewegliche undvitale Alternative zu den globalen Agenturnetzwerken alter Schuledarstellt. Die Allianz bringt Kunden Kommunikationsstrategien aus denUSA und der ganzen Welt auf die richtige Weise nahe. Diese Strategiensind innovativ, basieren auf Daten und bieten den Kunden das Besteder Branche.""Healthware und Intouch verfügen beide über ein digitales Erbe undeine gemeinsame Vision für die Zukunft", sagte Roberto Ascione, CEOvon Healthware International. "Diese Allianz vereint zwei Unternehmenmit sehr ähnlicher Kultur, die sich geographisch ergänzen und die vorallem im Bereich der Kommunikation der Biowissenschaften und derdigitalen Transformation stets an vorderster Front standen."Das Unternehmen wird den offiziellen Namen Intouch SolutionsInternational(TM) tragen und von Ariel Salmang geleitet,Geschäftsführer von Intouch Solutions London. Die Bedingungen derTransaktion wurden nicht offengelegt.Über Intouch SolutionsIntouch Solutions Inc. wurde 1999 gegründet und ist eineMarketingagentur in privater Hand mit Niederlassungen in Kansas City,Chicago, New York und London. Intouch beschäftigt über 650Mitarbeiter und wurde fünf Mal zur "Agentur des Jahres" ernannt.Intouch spezialisiert sich auf Lösungen für die Branchen derBiowissenschaften und definiert neu, was Marketing in diesen Branchenbedeutet. Wenden Sie sich unter getintouch@intouchsol.com an Intouchoder besuchen Sie uns im Internet unter www.intouchsol.com.Über Healthware InternationalHealthware ist ein Beratungsunternehmen der nächsten Generation imGesundheitsbereich und bietet eine einzigartige Mischung vonMarketing und kreativen Dienstleistungen mit Innovation undTechnikkapazitäten. So wird für alle Beteiligten im Gesundheitswesen- ob neu oder etabliert - Wert geschöpft. Healthware wurde vor 20Jahren in Italien gegründet und ist jetzt ein unabhängiges, globaltätiges Unternehmen, das stets zu den weltweiten Top-Agenturen fürdas Gesundheitswesen gezählt wird. Es existieren Niederlassungen inLondon, Mailand, New York, Rom und Salerno. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.healthwareinternational.com oder wenden Siesich unter info@healthwareinternational.com an Healthware.Logo -http://mma.prnewswire.com/media/466394/Intouch_Healthware_Logo.jpgPressekontakt:Wendy Blackburn - Executive Vice PresidentIntouch SolutionsE-Mail: wendy.blackburn@intouchsol.comMobil: +1-913-530-5207 oder Antonietta Pannella - Marketing & ExternalRelationsHealthware InternationalE-Mail: antonietta.pannella@healthwareinternational.comMobil: +39-349-0648276Original-Content von: Intouch Solutions, übermittelt durch news aktuell