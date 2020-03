Intimissimi bringt nachhaltige Kapsel-Kollektion auf den Markt (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Passend zum 10. Jubiläum des "Recycle Projects" hatIntimissimi eine nachhaltige Kapsel-Kollektion designt - für alle, dieumweltfreundliche Kleidung tragen und sich vom angenehmen Tragegefühl nachhaltigproduzierter Materialien überzeugen wollen.Die Green Collection - bestehend aus Lingerie, Pyjamas und Strickwaren - kommtergänzend zur regulären Spring/Summer Kollektion 2020 in die Intimissimi Storesund ist anhand eines speziellen Labels zu erkennen. Sie ist ausschließlich ausMaterialien mit geringer Umweltbelastung hergestellt worden, die vom jeweiligenLieferanten zertifiziert wurden:Die Spitze besteht aus recycelten Qnova® Polyamidfasern von Fulgar - einnachhaltiges Garn aus erneuerbaren Rohstoffen.Seidenartikel sind Bluesign®-zertifiziert, um eine Produktionskette zugarantieren, die die Ökobilanz verbessert.Modal von Lenzing sowie Bambusfasern: beide Garne sind aus erneuerbarenRohstoffen hergestellt.Alle Materialien werden auf dem Hangtag des jeweiligen Artikels genau benannt.Ebenso die Eigenschaften der entsprechenden Fasern, wie zum Beispiel besondereGeschmeidigkeit oder Atmungsaktivität.Die Green Collection besteht aus zwei Linien: The Garden Fairy - wunderschöneLingerie-Sets, Bodys und Slips in weicher Qnova® By Fulgar-Spitze. Rare Beautykombiniert dazu die Eleganz der Bluesign®-zertifizierten Seide in Form von BHs,Brazilian-Slips und einem edlen Strumpfhalter. Nachtwäsche und eine BasicStrick-Kollektion aus Lenzing-zertifiziertem Modal und Bambus komplettieren dieKollektion.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingBaumstr.340468 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.com0163-7910382Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134324/4534953OTS: IntimissimiOriginal-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuell