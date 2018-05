Intesa Sanpaolo startet mit Gewinnsprung ins Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

TURIN (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo ist ungeachtet der unsicheren politischen Lage in der Heimat gut ins laufende Jahr gestartet.



Der Gewinn im ersten Quartal sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 40 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Dienstag in Turin mit. Die Bank konnte dabei sowohl die Erträge steigern als auch die Kosten leicht senken. Damit schnitt sie besser ab, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten.

Zudem ist die Bilanz der Bank, die erst vor kurzem auch bei der Auslagerung von faulen Krediten einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht hatte, weiterhin vergleichsweise stark. So bekräftigte der seit September 2013 amtierende Bankchef Carlo Messina den Plan, für das laufende Jahr 85 Prozent des Gewinns auszuschütten. In den kommenden beiden Jahren soll es mit 80 und 70 Prozent wieder etwas weniger werden, aber immer noch deutlich mehr als bei der heimischen Rivalin Unicredit .

An der Börse wurden die Zahlen in einem schwierigen Umfeld eher positiv aufgenommen. Die Aktie stand zwar wegen der politischen Turbulenzen in Italien deutlich unter Druck, konnte ihre Kursverluste vom Morgen bis zum Nachmittag aber immerhin auf rund ein Prozent reduzieren. Das Papier war damit aber noch einer der stärkeren Titel in einem schwachen Gesamtmarkt in Italien. So verloren die Unicredit-Anteile zuletzt knapp drei Prozent an Wert.

Intesa Sanpaolo hat der Unicredit am Kapitalmarkt ohnehin den Rang abgelaufen. So zog der Kurs der Aktie in den vergangenen fünf Jahren um rund 125 Prozent an, während sich das Papier der Unicredit um fast ein Fünftel verbilligte. Mit einem Börsenwert von rund 50 Milliarden Euro gehört Intesa Sanpaolo inzwischen zu den wertvollsten Banken der Eurozone und damit auch deutlich vor dem heimischen Erzrivalen. Vor fünf Jahren hatte die Unicrecdit noch vor Intesa gelegen./zb/stw/jha/