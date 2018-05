Intesa Sanpaolo auf dem Weg zur Nummer 1 in Europa - Zukäufe nicht geplant

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo will zumindest bei der Marktkapitalisierung und Effizienz in den kommenden drei Jahren an die Spitze der Banken in Europa.



"Wir haben bereits mit der Schweizer UBS gleichgezogen und Credit Suisse übertroffen", sagte Bankchef Carlo Messina der "Börsen-Zeitu8ng" (Mittwoch). In den vergangenen vier Jahren haben die Italiener nicht nur ihre Marktkapitalisierung verdoppelt, sondern auch Dividenden von 10 Milliarden Euro ausgeschüttet und den Aktionären die "höchste Rendite der vergangenen Jahr in Europa" ermöglicht. Wachsen will die Mailänder Großbank laut Messina aus eigener Kraft und plant auch im Wealth Management, im Geschäft mit Vermögenden, keine Zukäufe. "Wir sprechen mit niemanden."

2017 hatte Intesa Sanpaolo die beiden Krisenbanken aus Venetien, Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza, gekauft. Die Integration soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Zu Spekulationen, dass Intesa Sanpaolo Interesse an der großenteils verstaatlichten Monte dei Paschi di Siena (MPS) hat, sagte Messina: "Wir sind nicht an der Traditionsbank aus Siena interessiert. Man hat uns auch Interesse an der Deutschen Bank und anderen ausländischen Kreditinstituten nachgesagt - ein Interesse, das nie bestanden hat."/mne/jha/