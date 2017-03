Intesa SanPaolo verkauft Beteiligung an Allfunds Bank

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

TURIN/MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo verkauft ihre Beteiligung an der Allfunds Bank.



Der Kaufpreis für den 50-Prozent-Anteil liege bei rund 900 Millionen Euro in bar, teilte die Großbank am Dienstag mit. Käufer seien Fonds des Investors Hellman & Friedman und des Staatsfonds von Singapur. Der Deal muss noch von den Behörden genehmigt werden./jha/she