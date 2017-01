Intesa SanPaolo: Generali-Übernahme nicht auf Tagesordnung in kommender Woche

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

MODENA (dpa-AFX) - Zur derzeit am heißesten diskutierten Übernahme Italiens dürfte es in der kommenden Woche zumindest von Intesa SanPaolo kaum Neuigkeiten geben.



Auf der Tagesordnung der Aufsichtsratssitzung am Freitag stehe das Thema Übernahme des Versicheres Generali nicht, sagte der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der Bank, Gianmaria Gros-Petro, am Wochenende. Vor einigen Tagen hatte Intesa Marktgerüchte bestätigt, wonach sie eine Fusion mit Generali in Betracht ziehe. Das Management von Intesa werde jede Möglichkeit prüfen, seine Wettbewerbssituation zu verbessern, hatte es in einer Mitteilung geheißen. Zu den Optionen zähle auch eine mögliche Kombination mit Generali.

Gros-Petro bestätigte, dass sich das Bank-Management am Donnerstagnachmittag zur Vorbereitung der Zahlenbekanntgabe am Folgetag treffen wird. Am Freitagmorgen setzt sich dann der Aufsichtsrat zusammen./he