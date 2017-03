Interxion baut Frankfurter Spitzenstandort für Rechenzentren konsequent aus / Noch in 2017 wird das europäische Cloud-Zentrum um FRA12 erweitert

Frankfurt am Main (ots) - INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), einführender europäischer Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralenRechenzentrumsdienstleistungen für Colocation, startet mit dem Baudes nächsten Rechenzentrums, FRA12, auf dem Frankfurter Campus. Indas neue Data Center investiert Interxion erneut etwa 19 MillionenEuro. Das Bauvorhaben wird in einer Phase abgewickelt und bietetKunden voraussichtlich ab Ende 2017 eine Netto-Rechenzentrumsflächevon etwa 1.100 Quadratmetern sowie eine Stromkapazität von zweiMegawatt. FRA12 ist als Ergänzung zum Rechenzentrum FRA11 geplant.Insgesamt schafft Interxion in der Mainmetropole mit beiden DataCentern 5.900 Quadratmeter neuen Raum für das digitale Wachstum. DasRechenzentrum FRA12 befindet sich am Interxion Campus im OstenFrankfurts."Mit den umfassenden Baumaßnahmen möchten wir die stark wachsendeNachfrage unserer Kunden nach hochverfügbaren und sicherenRechenzentrumskapazitäten für Digitalisierungstreiber wie CloudComputing oder Industrie 4.0 bestmöglich bedienen. In Frankfurtschlägt das Herz der Digitalen Wirtschaft von Kontinentaleuropa undunsere Investitionen erhalten Frankfurts Spitzenstellung alsRechenzentrumsstandort", kommentiert Jens Prautzsch, Geschäftsführerder Interxion Deutschland GmbH.Sichere Stromversorgung und Nachhaltigkeit für einen starkenStandortDamit der Rechenzentrumsstandort heute und in Zukunft zuverlässigmit Strom versorgt ist, baut Interxion derzeit in Kooperation mit derMainova-Tochter Netzdienste Rhein-Main GmbH (NRM) ein Umspannwerk(http://bit.ly/2nidgQB) mit 39 Megawatt zusätzlicher Stromkapazität."Die Digitalisierung benötigt unbestritten viel Energie, und mitwachsendem Stromverbrauch steigt auch unsere Verantwortung alsRechenzentrumsbetreiber. Deshalb ist uns ein nachhaltiger Umgang mitRessourcen besonders wichtig", unterstreicht Prautzsch. InterxionDeutschland betreibt sämtliche Standorte zu 100 Prozent mit Strom auserneuerbaren Energien, darunter Wasser-, Solar- und Windkraft.Zusätzlich optimiert das Unternehmen kontinuierlich dieEnergieeffizienz, reduziert die CO2-Emissionen und den Abfall.Innerhalb einer intelligenten modularen Architektur werden kleineSub-Systeme zu größeren Einheiten zusammengefasst, um die Nutzung vonStrom, Fläche und Klimatisierung zu optimieren.Über InterxionInterxion (NYSE: INXN) ist ein führender europäischer Anbieter vonCloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrumsdienstleistungen fürColocation und betreibt insgesamt 45 Rechenzentren in 13 europäischenStädten verteilt auf 11 Länder. Interxions energieeffizienteRechenzentren sind in einem standardisierten Design errichtet undbieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Verfügbarkeit zum Betriebgeschäftskritischer Anwendungen. Durch den Zugang zu mehr als 600Connectivity-Anbietern, 21 europäischen Internetaustauschknoten undden führenden Cloud- und Media-Plattformen an seinen Standorten hatInterxion Hubs für Cloud, Content, Finance und Connectivitygeschaffen, welche die Etablierung von Ökosystemen fürBranchen-Cluster nachhaltig fördern. Weitere Informationen überInterxion finden Sie unter www.interxion.de.Pressekontakt:Interxion Deutschland GmbH, Mareike Jacobshagen, Marketing Manager,Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt, Telefon: 069 / 40 147-120,fax: 069 / 40 147-159E-Mail: mareikej@interxion.comFink & Fuchs AG, Tanja Diallo, Account Manager, Berliner Straße 164,65205 Wiesbaden, Telefon: 0611 / 74 131-64, fax: 0611 / 74 131-22E-Mail: tanja.diallo@finkfuchs.deOriginal-Content von: Interxion Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell