Interwetten sichert sich Casino und Glücksspiel Lizenz in Schweden

Ta´Xbiex, 03.12.2018 (ots) - Interwetten sichert sich eine Sportwetten undGlücksspiel Lizenz in Schweden und ist ab Januar 2019 mithttp://www.interwetten.se aktiv. Das in Wien gegründete Unternehmen, zählt zuden renommiertesten Sportwetten und Casino Marken und offeriert bereits seitSeptember 2017 seine Produkte in Schweden.Interwetten erweiterte bereits im September 2017 sein Vertriebsgebiet umSchweden und ist dort nun ab Januar 2019 unter www.interwetten.se erreichbar.Mit diesem Schritt steigert Interwetten seine Reichweite deutlich. Circa 7Millionen erwachsene Schweden können bereits seit 22.09.2017 auf dasausgezeichnete Produktportfolio von Interwetten zurückgreifen. Neben derklassischen Sportwette rundet ein umfangreiches Live-Wetten-Angebot, Casino,Live-Casinos und eine Vielzahl an spannenden Games das Portfolio ab undgarantiert größtmögliche Unterhaltung in Kombination mit einemverantwortungsbewussten Schutz der Spieler.Werner Becher, Speaker of the Board von Interwetten: "Die Lizenzierung inSchweden ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von Interwetten und einwichtiger Impuls für das Wachstum und steigert unsere Reichweite deutlich. Wirfreuen uns außerordentlich, unser Angebot offerieren zu können, und dem Wunschvieler Schweden nach erstklassiger Unterhaltung nachzukommen. Gemeinsame Werteund die erfolgte Lizenzierung der schwedischen Regierung machen Schweden zueinem ausgezeichneten Marktplatz für Interwetten"Über InterwettenWetten ist unser Sport.Interwetten ist einer der Pioniere der Branche und ermöglichte bereits 1997 alserster Anbieter Online-Wetten. Zudem erhielt das Unternehmen mit Hauptsitz aufMalta wiederholt Auszeichnungen für den besten Kundenservice. Interwetten bietetrund 1,8 Millionen Kunden aus über 200 Ländern beste Unterhaltung und generierteinen Wettumsatz von circa 1,4 Milliarden Euro. Neben der klassischen Sportwetterundet ein umfangreiches Live-Wetten-Angebot, Casino, Live-Casino und eineVielzahl an spannenden Games das Portfolio ab.Das Gründungsmitglied der European Gaming and Betting Association ist seit 2005auf Malta durch die Malta Gaming Authority (MGA) lizensiert und hat seitherLizenzverfahren in Italien, Spanien, Schleswig-Holstein (Deutschland), Irlandund Schweden erfolgreich abgeschlossen. In Deutschland hat sich Interwetten umeine bundesweite Sportwettenkonzession beworben und die qualifizierende Phase 2des Verfahrens erreicht.Kontakt:Interwetten GroupAndreas Stockinger, MBALeader Sponsoring, PR & Social MediaE-Mail:andreas.stockinger@interwetten.comInterwetten Presseportal:www.interwetten.orgOriginal-Content von: Interwetten Group, übermittelt durch news aktuell