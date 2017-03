Bonn/Damaskus (ots) -Der 15. März markiert den Jahrestag der Syrien-Krise. Im siebtenJahr der Krise sind laut UN-Angaben 13,5 Millionen Menschen in Syrienauf humanitäre Hilfe angewiesen. Über sechs Millionen Syrer sind aufder Flucht im eigenen Land. Die Heimatvertriebenen fliehen vor denKampfhandlungen oft in die Regionen der Großstädte wie Damaskus. "DieInfrastruktur der Städte ist den Menschenmassen nicht gewachsen. DieVertriebenen leben zum Teil unter katastrophalen Umständen, etwa inRohbauten meist ohne Zugang zu sauberem Wasser. Ihre Ersparnissegehen zur Neige. Sanktionen und Hyperinflation verschlechtern dieLage zusätzlich - vor allem bei den Ärmsten. Viele können sichÜberlebensnotwendiges wie Essen und Wasser nicht mehr leisten", sagtKayu Orellana, Syrien-Projektkoordinator der Hilfsorganisation "Help- Hilfe zur Selbsthilfe". "Not herrscht nicht nur in Aleppo. Solltenicht bald deutlich mehr Hilfe in ganz Syrien ankommen, bahnt sicheine weitere humanitäre Katastrophe an", warnt Orellana. Help isteine der wenigen internationalen Hilfsorganisation, die selber inSyrien Hilfsprojekte umsetzt.Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder Hintergrundgesprächmit unserem Projektkoordinator Kayu Orellana direkt aus Syrien. Sieerreichen uns unter der 0228 91529-13 (oder mobil: 0173 279 04 38/perMail schiller@help-ev.de) für Interviewtermine.Help versorgt die Menschen in Syrien mit Nahrungsmitteln, Hygiene-und Küchenartikeln sowie Matratzen und leistet Miet- und medizinischeBeihilfen. Mit dem Wiederaufbau der Wasser- und Sanitärinfrastruktur,haben Hunderttausende wieder Zugang zu Wasser: In Al Hussainiyahsüdlich von Damaskus etwa stellt Help die Trinkwasserversorgung undAbwasserbeseitigung wieder her. Für Kinder und Jugendlicheorganisiert Help Notschulunterricht und Fachlehrgänge, da zahlreicheSchulen zerstört sind. So saniert und baut die Organisation auchSchulen in und um Damaskus wieder auf.Pressekontakt:Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Sandra SchillerPressesprecherinReuterstr. 15953113 BonnFon: 0228 91529-13Mobil: 0173 - 2790438E-Mail: schiller@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell