Interviewangebot zum Internationalen Tag der Migranten (18.12.2018): Migration als Motor für Entwicklung: Wie die GIZ Fachkräfte bei der Arbeit in ihren Herkunftsländern unterstützt

Eschborn (ots) - Reguläre Arbeitsmigration bietet viele Chancen -für Migranten, ihre Herkunftsländer und auch Deutschland. DennMenschen aus anderen Ländern, die bei uns studiert, ihre Ausbildunggemacht und gearbeitet haben, können mit ihrem hier erworbenenWissen, ihren Geschäftsideen und Kontakten ihre Herkunftsländerentscheidend voran- und neue Perspektiven nach Deutschlandzurückbringen.Wie Migration als Motor für Entwicklung wirken kann, das zeigt dasCentrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM) seit mehrals 35 Jahren. Als Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und der Zentralen Auslands-und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (ZAV/BA) vereint dasCIM entwicklungs- und arbeitsmarktpolitische Expertise.Bereits mehr als 15.000 hochqualifizierte Fachkräfte, darunterNaturwissenschaftler, Ökonomen oder Ingenieure, hat das CIM seit 1980im Auftrag des Bundesentwicklungsministeriums dabei unterstützt,einen Beitrag zur Entwicklung ihrer Herkunftsländer zu leisten. Ob anHochschulen, politischen Institutionen, bei privaten Unternehmen oderNichtregierungsorganisationen - die Experten mit Fachwissen undErfahrungen aus Deutschland tragen mit ihren Ideen und frischenImpulsen zur Entwicklung ihrer Arbeitgeber und ihres Herkunftslandesbei.Wie Apekshya Dhungel: Die gebürtige Nepalesin studierte inFreising Landschaftsarchitektur, als sich 2015 das schwere Erdbebenin ihrer Heimat ereignete. Mit einem deutschen Masterabschluss kehrtesie zurück, um den Wiederaufbau zu unterstützen. Durch das CIM fandsie einen Job in einem Architekturbüro in ihrer HeimatstadtKathmandu. Hier gibt sie weiter, was sie in Deutschland gelernt hatund bringt neues Wissen ein. So legt sie bei der Stadtplanung einenSchwerpunkt auf Freiflächen wie Parks, die Raum für sozialeBegegnungen und Schutz bei Erdbeben bieten. Ihre nächste Etappe? DieDoktorarbeit in Deutschland.Arbeitsmobilität in verschiedene Richtungen fördert das CIM auchmit den sogenannten "Diaspora-Fachkräften". Hierbei sindKurzzeiteinsätze für Menschen aller Berufsgruppen möglich, die fürmaximal sechs Monate ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in ihremHerkunftsland vermitteln möchten und danach wieder nach Deutschlandzurückkehren. Ob Managerin, Jurist, KFZ-Mechanikerin oderHandwerksmeister - ausschlaggebend ist der entwicklungsbezogeneAnsatz des Einsatzes. Seit der Einführung vor einem Jahr hat das CIMbereits 130 solcher "Diaspora-Fachkräfte" unterstützt, die sich inihren Herkunftsländern engagieren.An wen richten sich diese Angebote? Wer fragt sie nach? Wiekooperiert das CIM beispielsweise mit Migrantenorganisationen, vondenen es laut Bundesregierung etwa 27.000 in Deutschland gibt? Wassind die Herausforderungen?Diese und andere Fragen beantwortet Ihnen Ralf Sanftenberg,zuständiger Projektleiter beim CIM, in KW 50 und 51. Bei Interesse aneinem telefonischen Interview wenden Sie sich bitte an die GIZPressestelle.Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH ist ein weltweit tätiges Bundesunternehmen. Sie unterstützt dieBundesregierung in der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltigeEntwicklung und in der internationalen Bildungsarbeit. Die GIZ trägtdazu bei, dass Menschen und Gesellschaften eigene Perspektivenentwickeln und ihre Lebensbedingungen verbessern.Kontakt:GIZ Pressestellepresse@giz.de06196 79-4466Original-Content von: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, übermittelt durch news aktuell