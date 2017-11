Interviewangebot zum Antikorruptionstag am 9. Dezember 2017 / 1 Milliarde Euro gespart - durch die Online-Plattform ProZorro / Digitale Lösungen helfen der GIZ beim Kampf gegen Korruption

Eschborn (ots) - Digitale Lösungen können Licht ins Dunkel bringen- und leisten so weltweit einen Beitrag im Kampf gegen Korruption. ImAuftrag des Bundesentwicklungsministeriums (BMZ) setzt darauf auchdie Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH.Korruption ist in den meisten Gesellschaften zu finden und hatviele Gesichter: Schmiergeld, Vetternwirtschaft, Veruntreuung vonGeldern. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds versickerndadurch weltweit jährlich bis zu 1,8 Billionen Euro. Mit diesem Geldwerden private Interessen durchgesetzt, das Allgemeinwohl bleibt aufder Strecke. Ein wirksames Mittel gegen Korruption ist Transparenz.Hier setzen digitale Lösungen an, die online und per App Licht insDunkel staatlicher Strukturen bringen und Bürger aktiv beteiligen.Die GIZ unterstützt Länder dabei, ihre staatlichen Strukturentransparent und bürgernah zu gestalten, so auch in der Ukraine. Fürmaximale Transparenz bei der Vergabe staatlicher Aufträge sorgt dieOnline-Plattform ProZorro: Schreibt der ukrainische Staat einenAuftrag zum Bau einer Straße aus, ist nun öffentlich einsehbar,welche Unternehmen sich bewerben und was sie bieten. Der dadurchangestoßene Wettbewerb unter den Bietern ist fair und konnte demStaat bereits über eine Milliarde Euro sparen.Auf die Beteiligung der Bürger setzt auch das internetbasierteWhistleblower-System der Antikorruptionsbehörde in Indonesien.Erweisen sich die anonymen Hinweise aus der Bevölkerung alsplausibel, wird gegen die Beschuldigten ermittelt. Seit 2004 wurdenFälle mit einem Volumen von 124 Millionen Euro strafrechtlichnachverfolgt. Darüber hinaus wurde im vergangenen Jahr die App JAGAeingeführt. Die mittlerweile 10.000 Nutzer der App erhalten Einblickin die Angebote von Schulen, Gesundheitszentren und Bürgerbüros. Istderen vom Staat finanzierte Leistung - etwa die Zahl der Lehrer, derÄrzte oder der Umfang der Dienstleistungen - nicht wie versprochen,kann per App auf den Missstand aufmerksam gemacht werden. AlleBewertungen sind öffentlich. So erfährt auch der Staat, wo Gelderkorrekt eingesetzt werden - und wo nicht.Unsere Antikorruptions-Expertin Nicole Botha steht Ihnen in derWoche vom 4. bis 8. Dezember für telefonische Interviews zurVerfügung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die GIZPressestelle.Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH ist ein weltweit tätiges Bundesunternehmen. Sie unterstützt dieBundesregierung in der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltigeEntwicklung und in der internationalen Bildungsarbeit. Die GIZ trägtdazu bei, dass Menschen und Gesellschaften eigene Perspektivenentwickeln und ihre Lebensbedingungen verbessern.Pressekontakt:GIZ Pressestellepresse@giz.deTel +49 6196 79-4466Original-Content von: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, übermittelt durch news aktuell