Interview: Sachwert-Experte und XOLARIS-Chef Stefan Klaile über den Beteiligungs-Markt und die Unternehmensstrategie der XOLARIS Gruppe

München (ots) - Stefan Klaile, Gründer und Geschäftsführer XOLARISGruppe gibt im Interview Auskunft über den Markt derSachwertinvestments und die Zukunft der XOLARIS Gruppe. Er erläutert,warum sich die Geschäfte mit institutionellen und privaten Investorenso verschieden entwickeln und welche Assetklassen besondersinteressant sind.Herr Klaile, wie entwickelt sich der Markt fürSachwertinvestments, insbesondere Alternative Investmentvermögen(AIF)? Eignet er sich als Ergänzung zu Aktieninvestments, Renten undklassischen Immobilieninvestments?Stefan Klaile: Unbedingt. Das Zinsniveau wird noch eine Weileniedrig bleiben, doch die Konjunkturdaten stimmen. Angesichts desselbst bei moderaten Zinssteigerungen erheblichen Kursrisikos vonRentenpapieren und den meist ausgeschöpften High Yield Quoten bleibenSachwerte für institutionelle Investoren nahezu alternativlos, umstabile Cash Flows in den verwalteten Portfolios zu generieren.Selbst Family Offices beschäftigen sich immer mehr mit geschlossenenAIF als Struktur für Club Deals. Insofern stellen wir eine stetigsteigende Nachfrage seitens professioneller Investoren fest. Vieledieser Fonds werden allerdings exklusiv für einzelne Kundenstrukturiert und aufgelegt, sodass sie öffentlich kaum wahrgenommenwerden. Angesichts der regulatorischen Anforderungen suchen immermehr Kunden die Dienste einer Service-KVG. Wir sehen da einerhebliches Wachstumspotenzial. Nachgefragt wird insbesondere dasImmobiliensegment, immer stärker aber auch andere Anlageklassen wiePrivate Equity oder Erneuerbare Energien.Und wie sieht es im Retail-Segment aus? Steigt auch die Nachfrageprivater Anleger wieder?Stefan Klaile: Bei den Publikums-AIF sind wir nach wie vor weitvon den alten Marktniveaus vor 2008 entfernt, dennoch nehmen wirwieder eine vorsichtige Belebung bei §34f Vermittlern wahr. Vielestehen allerdings AIF weiterhin skeptisch gegenüber und tun sichschwer mit den gestiegenen Anforderungen durch die Regulierung desMarktes. Immerhin: Die ersten Banken zeigen wieder ein vorsichtigesInteresse an Publikums-AIF. Ein anderes Problem ist daseingeschränkte Produktangebot. Es kommen noch zu wenige neue AIF aufden Markt, was zum einen an einer begrenzten Verfügbarkeit geeigneterAssets und zum anderen an längeren und aufwendigerenZulassungsprozessen durch die Regulierung liegt.Welche Trends sehen Sie in der Kapitalanlage? Was wird derzeit beiIhnen am stärksten nachgefragt?Das vollständige Interview mit Stefan Klaile, Gründer undGeschaftsführer der XOLARIS Gruppe finden Sie aufhttps://www.stefan-klaile.de/#news