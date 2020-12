Interview mit RYU Apparel wird in The RedChip Money Report auf Bloomberg International ausgestrahlt

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 17. Dezember 2020. RYU Apparel Inc. (TSX-V: RYU, OTC: RYPPF, FWB: RYA) („RYU“ oder das „Unternehmen“), ein Hersteller von preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass ein Interview mit seinem Chairman und CEO Cesare Fazari in der Fernsehsendung The RedChip Money Report ausgestrahlt wird. The RedChip Money Report wird sonntags um 18 Uhr Ortszeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



