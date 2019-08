Frankfurt am Main (ots) - Die Gesamtweltcup-Dritte der Saison2018/19 und Wirtschaftsprüfungs- sowie Sinologie-Studentin ist zum"Sport-Stipendiat des Jahres" 2019 gewählt worden / Deutsche Bank undDeutsche Sporthilfe vergeben Auszeichnung für Spitzenleistungen inSport und StudiumKea Kühnel ist "Sport-Stipendiat des Jahres" 2019. DieBremerhavenerin, die sich in der vergangenen Ski-Freestyle-Saison mitGesamtweltcup-Platz drei in der Disziplin Big Air endgültig in derWeltspitze etabliert hat, setzte sich bei der von Deutscher Bank undDeutscher Sporthilfe initiierten Online-Abstimmung gegen vier weitereFinalisten durch. An der Wahl hatten sich in den vergangenen Wochenrund 14.000 Sportbegeisterte beteiligt. Kühnel studiert Accounting,Auditing and Taxation (Master) in Innsbruck sowie Sinologie(Bachelor) in München. Die 28-Jährige wurde am Mittwoch bei derDeutschen Bank in Frankfurt am Main geehrt. Kühnel folgt aufSpeerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler und Judoka Theresa, die sich2018 bzw. 2017 bei der Wahl durchgesetzt hatten.Sporthilfe: Kea, was ist schwieriger: Der Ski-Freestyle-TrickDouble Cork 720, an dem Du gerade arbeitest, oder einen ganzen Abendmit hohen Absätzen herumzulaufen - wie bei der feierlichenPreisverleihung?Kühnel: Definitiv der Trick. (lacht) Mit High Heels herumzulaufen,war nicht das Schwierigste für mich - problematisch ist eher derSchmerz am nächsten Tag.Sporthilfe: Du scheinst eine Frau für Premieren zu sein: 2018warst Du die erste Bremerin bei Olympischen Winterspielen, nun bistDu die erste Wintersportlerin, die "Sport-Stipendiat des Jahres"wurde - was bedeutet Dir dieser Titel?Kühnel: Natürlich unheimlich viel. Dass ich als die ersteWintersportlerin, die den Titel trägt, auch noch aus dem Nordenkomme, zeigt: Nichts ist unmöglich. Wintersport betreiben nicht nurdie Bayern, sondern auch Menschen im Norden. Vielleicht lässt sichmanch einer von meiner Geschichte inspirieren und vielleicht öffnetdas im Süden auch manchen die Augen, dass man immer offen sein solltefür Neues.Sporthilfe: Sportlich liegt eine sehr erfolgreiche Saison hinterDir, jetzt hast Du auch auf fremdem Terrain reüssiert und wurdest als"Sport-Stipendiat des Jahres" 2019 ausgezeichnet. Wie wichtig ist esDir, auch abseits der Piste erfolgreich zu sein?Kühnel: Das bedeutet mir sehr viel. Gerade in meiner Sportart istdas Verletzungsrisiko enorm hoch und da ist es entscheidend, einzweites Standbein zu haben. Zudem bin ich für eine Freeskiierin auchnicht mehr die Jüngste, man überlegt sich dann schon, ob man nochdieses oder jenes Neue erlernt. Ich habe einfach auch vieleInteressen neben dem Skifahren und das gleicht sich unter anderemdurch das Studium nicht nur aus, sondern ergänzt sich sehr gut.Sporthilfe: Du studierst zwei Studiengänge neben demLeistungssport. Bestätigt Dich dieser Erfolg auf nicht-sportlicherEbene, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben?Kühnel: Ich weiß nicht, ob ich dafür überhaupt eine Bestätigunggebraucht habe. Ob mein Weg richtig war oder nicht, wird sich ohnehinerst in späteren Jahren herausstellen. Momentan weiß ich nur: Diebeiden Studiengänge bereichern mein Wissen enorm und befriedigen meinInteresse neben dem Sport. Und ich kann damit ein Zeichen senden, wieschon einige Athleten vor mir: Es ist möglich, Sport und Studiumunter einen Hut zu bringen - und das sogar doppelt.Kurz-Biographie:Kea Kühnel (*16. März 1991 in Bremerhaven)Sportart: Ski Freestyle, Slopestyle und Big AirWohnort: InnsbruckVerein: SC BremerhavenGrößte Erfolge: Olympia-18. im Slopestyle; Gesamtweltcup-Dritte BigAir 2018/19Studium: Accounting, Auditing and Taxation (Master) sowie Sinologie(Bachelor)Universität: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck /Ludwig-Maximilians-Universität MünchenChristian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, sagtebei der Preisverleihung: "Die meisten Spitzensportler in Deutschlandsind keine Großverdiener. Das bedeutet, dass sie sich bereitsparallel zum Sport ihre berufliche Zukunft aufbauen müssen. Wirfördern deshalb mit dem Deutsche Bank Sport-Stipendium besondersdiejenigen, die Leistungssport und Studium miteinander verbinden. Diefünf Finalisten, aber auch alle 400 Top-Athleten, die wirunterstützen, sind absolute Vorbilder für uns."Michael Ilgner, Vorsitzender des Vorstands der DeutschenSporthilfe, sagte: "Kea Kühnel ist wieder ein herausragendesBeispiel, wie studierende Spitzenathleten die hohe Doppelbelastungmeistern können. Sie hat sich trotz vieler Hürden fest iminternationalen Ski-Freestyle-Zirkus etabliert. Parallel dazuabsolviert sie erfolgreich nicht nur einen, sondern sogar zweiStudiengänge - das ist in höchstem Maße beeindruckend und verdientjede Förderung."Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFabian MüllerOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 514Fax: 069/67803 - 599E-Mail: fabian.mueller@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell