Interview: Der ICE 4 aus Sicht des Designers (FOTO)

Hamburg/Berlin (ots) -DB Produktdesigner Volker Majewski über das prämierte Design desneuen Schnellzuges sowie sehenswerte Designbeispiele in deutschenMetropolen.Deutsche Bahn und zukunftsweisendes Design - passt das zusammen?Ein klares "Ja" ist die Antwort: Der brandneue ICE 4 ist für seinrichtungsweisendes Design bereits mit zwei renommierten Preisenausgezeichnet worden: Er erhielt das Prädikat "Special Mention" inder Kategorie "Transportation" des "German Design Award 2016" undgewann für seine Außengestaltung bereits 2015 den "Red Dot Award" desDesigninstituts Nordrhein-Westfalen. Seit Herbst 2016 befindet sichdie neue Zuggeneration im Testbetrieb zwischen Hamburg und München.Ihr Erscheinungsbild ist eine konsequente Weiterentwicklung derbisherigen Designlinie. Im Interview berichtet der federführendeDesigner im Konzernmarketing, Volker Majewski, über die ICE4-Gestaltung und welche spannenden Design- und Architektur-Metropolender Zug verbindet.Herr Majewski, Sie haben maßgeblich am Design des ICE 4gearbeitet: Mit welchem kreativen Anspruch wird ein solchesGroßprojekt geplant? Inwieweit fließen Trends und ästhetische Aspektein das ICE-Design ein?Im Gegensatz zum Design kurzlebiger Konsumgüter ist das obersteKriterium bei der Gestaltung eines ICE eine auf 15 Jahre angelegteNutzungsdauer des Interieurs. Das Erscheinungsbild ist bewusstmodern, aber nicht modisch ausgeführt. Die Gestaltung ist für einebreite Zielgruppe angelegt und darf nicht polarisieren.Selbstverständlich werden aktuelle und zukunftweisende Aspekte ausdem Transportation Design berücksichtigt. Aber nicht nur klassischeDesignfragen beeinflussen die Zuggestaltung, sondern auch Erfahrungenaus der Technik, dem Marketing, dem Einkauf und Ergebnisse aus derdirekten Kundenbefragung. Darüber hinaus achten wir bewusst auf eineinheitliches Erscheinungsbild der Produktmarke ICE und dieWeiterentwicklung des Corporate Design.Ein Zug, der so renommierte Designpreise erhält, ist ja nichtsAlltägliches. Was sind die gravierenden Gestaltungsmerkmale des ICE4?Ausgezeichnet wurde die hohe gestalterische Qualität desAußenbereiches mit der charakteristischen, aerodynamischenKopfgestaltung. Weil Ästhetik und Funktionalität sich im ICE 4überzeugend vereinen, hat ihm die Jury des Deutschen Design Awards2016 das Prädikat "Special Mention" verliehen. Zu den wesentlichenNeuheiten im Innenbereich gehört das dezent farbige LED-Licht, daseine besondere Atmosphäre schafft. Durch Programmierung ändert sichdie Farbkomposition im Laufe des Tages entsprechend des menschlichenBiorhythmus. Neu sind auch die modernen Sitze mit Rückenlehnen, diebeim Verstellen nicht nach hinten, sondern in die Sitzschale gleitenund somit den hinteren Sitznachbarn nicht stören.Ein neues Lichtsystem, das sich dem menschlichen Biorhythmusanpasst? Wie sieht das konkret aus?Das farbige LED-Licht im ICE 4 berücksichtigt sowohl dieLichtsituation der Tageszeit als auch der Jahreszeit.Lichtveränderungen finden sehr langsam statt, nicht abrupt. Diegenaue Auswahl der Lichtfarben erfolgte in Übereinstimmung mit ihrerWirkung auf den Biorhythmus, aber auch in harmonischer Abstimmung mitden Oberflächen und Farben des Interieur. Die Überprüfung undFeinabstimmung der gewählten Lichtszenarien war für alle Beteiligteneine echte Herausforderung, denn dies stellt im Bereich derSchienenfahrzeuge eine wirkliche Innovation dar.Bis Ende 2017 fährt der ICE 4 testweise auf der Strecke Hamburg-München. Er verbindet Städte, die hochmoderne, aber auch kontroversdiskutierte Design- und Architekturbeispiele besitzen. Rundgänge zudiesen Themen sind stark nachgefragte Tourismusangebote. WelcheHighlights sollte man aus Ihrer Sicht in den beiden Metropolengesehen haben?In Hamburg sind das aus meiner Sicht vor allem Projekte in derHafenCity: der Marco Polo Tower und natürlich die Elbphilharmonie,die für die Stadt ein neues Wahrzeichen darstellt. Aber auch wenigerbekannte Sehenswürdigkeiten, wie die Lichtspiele in derU-Bahnhaltestelle HafenCity/Universität: An Wochenenden undFeiertagen wechseln hier die riesigen Leuchtcontainer an der Decke zuklassischer Musik ihre Farben. In vielerlei Hinsicht zählt dasOlympiastadion in München zu den herausragenden Bauten der deutschenArchitektur: allen voran wegen der berühmten Zeltdachkonstruktion.Oder auch Pinakothek der Moderne - das größte Museum fürzeitgenössische Kunst in Deutschland - mit ihrer in 25 Meter Höhe"schwebenden" Glaskuppel, die über den Besuchern thront.Über Volker MajewskiVolker Majewski studierte Industriedesign an der Fachhochschulefür Gestaltung in Darmstadt und begann seine Laufbahn direkt nach demStudium 2003 im Bereich Corporate Design der Deutschen Bahn AG,zunächst mit dem Schwerpunkt auf DB Regio, Unternehmensbekleidungsowie Kundeninformation (Wegeleitung). Seit 2011 verantwortet er u.a.das Erscheinungsbild der Fernverkehrsflotte und hat das Design desneuen ICE 4 von Anfang an mitgestaltet.Über den ICE 4Der ICE 4 bildet das Rückgrat des Fernverkehrskonzepts, mit demdie DB ihr Angebot bis 2030 um 25 Prozent erweitert. Künftig wird es150 ICE-Fahrten mehr pro Tag in ICE-Qualität geben. Rund 50 MillionenKunden will die DB bis 2030 pro Jahr dazu gewinnen. Das neueFlaggschiff soll Schritt für Schritt die ICE-1- und ICE-2-Flotteablösen. Der etwa einjährige Probebetrieb der neuen ICE-Generationist einer der längsten Tests der Bahngeschichte. Der 12-teilige ICE 4verfügt über 830 Sitzplätze - rund 10 Prozent mehr als in einem ICE 1bei vergleichbarer Länge. Die Sitzplätze verteilen sich auf 205 inder 1. und 625 Plätze in der 2. Klasse. Wie alle ICE verfügt auch derneue ICE 4 mit der Multiprovider-Technik über die neuesteWLAN-Technologie. Reisende können das kostenlose WLAN sowohl in derersten als auch in der zweiten Klasse nutzen. Die umfassendeFahrgastinformation wird durch Deckenbildschirme in den Wagengewährleistet. Die Familienbereiche und Kleinkindabteile wurden imICE 4 deutlich vergrößert. Ein innovatives Beleuchtungskonzept mittageszeitabhängiger LED-Lichtsteuerung schafft in allen Wagen eineangenehme Atmosphäre. Die neuen modernen Sitze haben Rückenlehnen,die beim Verstellen nicht nach hinten, sondern in die Sitzschalegleiten und den hinteren Sitznachbarn nicht stören. Der ICE 4 besitztgroße Panoramascheiben und bietet deutlich mehr Stauraum für Gepäckals die Vorgänger-ICE. Sitzplatznummern und Reservierungsdisplayssind gut sicht- und tastbar in die Kopfstützen der Sitze integriert.Taktile Piktogramme und Informationen in Braille-Schrift in den Ein-und Ausstiegsbereichen sowie die Fußbodenleisten zur Abgrenzung desGangbereichs im Großraumwagen geben auch sehbeeinträchtigen ReisendenOrientierungshilfe. Das neu gestaltete Bordrestaurant bietet Platzfür 22 Gäste. Neu im ICE 4 ist auch die Möglichkeit derFahrradmitnahme. Weitere Informationen zum ICE 4 finden Sie unterwww.deutschebahn.com/ice4.