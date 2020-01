Köln (ots) - Am 7. Februar 2020 feiert Dieter Bohlen seinen 66. Geburtstag, dochbereits am Samstag, den 1. Februar hat er ein ganz besonderes Jubiläum: Die 9.Castingshow von "Deutschland sucht den Superstar" ist seine 500. Folge als Jurorin einer Castingshow (DSDS + Das Supertalent). 30 Staffeln der beidenErfolgsshowreihen hat er bereits als Chefjuror geprägt. Und es soll noch langenicht Schluss sein. Dieter Bohlen: "Bei mir gibt's keine Ermüdungserscheinungen- sonst würde ich es nicht machen." Im Interview spricht Dieter Bohlen überseine Anfänge als Juror, die Veränderungen im Musikgeschäft und was ihnantreibt.Das komplette Interview finden Sie im RTL-Newsroom auch alsAudiofile: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/oton/Deutschland-sucht-den-Superstar-00104/Dieter Bohlen über 500 Folgen und 30 Castingshow-Staffeln:"Ganz am Anfang wäre das unvorstellbar gewesen, über 30 Staffeln und 500 Folgenzu reden. Doch ich habe immer an die Formate sowohl DSDS als auch "DasSupertalent" geglaubt und gesagt, wenn man die gut macht, dann wird es die langegeben...""Bei mir gibt's keine Ermüdungserscheinungen - sonst würde ich es nicht machen.Das Schöne ist natürlich, dass ich bei DSDS in sehr vielen Punkten entscheidendmitreden kann. Das war natürlich am Anfang nicht so. Diese Sporen musste ich mirecht verdienen."Zu seinen Jurorenkollegen und seinen Anfängen"Ich habe unheimlich liebe nette Kollegen kennengelernt. Mir hat es mit vielenSpaß gemacht. Ob das ein Heino, HP Baxxter oder Thomas Stein war. Auch aktuellmit meinen Jurykollegen Pietro und Oana und Xavier ist es wirklich klasse. Esgab natürlich - wie es im Leben ist - auch Leute, die mir auf den Geist gegangensind..."Auch die Arbeit im Team ist mir lange Zeit gar nicht leichtgefallen. Ich habeimmer alleine im Musikstudio gearbeitet, was ein ganz anderes Arbeiten war. Damusste alles so gemacht werden, wie ich mir das vorstellte. Und das ging jetztnicht mehr. Ich wurde auf einmal vom einsamen Wolf in eine Team-Rolle gedrücktund damit hatte ich am Anfang meine Schwierigkeiten...Über die Entwicklung im Musikmarkt und DSDS"Als wir anfingen gab es noch Langspielplatten, dann kam die CD, dann dieDownloads und mittlerweile sind wir jetzt beim Streaming angekommen. DieseEntwicklung prägt natürlich auch so ein Format wie DSDS...""...Viele dieser Künstler, die heute ganz oben in den Streaming Charts sind,kennt kein Mensch, wenn die über die Straße gehen. Aber bei DSDS können wirjemanden groß machen. Wir können jemanden an den Start schicken und ihm eineAufmerksamkeit geben, die er nirgendwo kriegt. Den weiteren Weg muss er alleinelaufen."Was ihn antreibt..."Also bestimmt nicht Geld...das ist nicht meine Antriebsfeder. Es ist eher dasinteressante Leben, das ich führen darf. Dafür bin ich wirklich total dankbar.Für mich gibt es wirklich nichts Schlimmeres als zu Hause zu sitzen und mich zulangweilen."Glück"...Ich bin in der super glücklichen Lage, dass ich mir einen Beruf ausgesuchthabe, der wahnsinnig Spaß macht. Musik zu machen, war ja eigentlich mein Hobbyund das habe ich zum Beruf gemacht... Ich weiß, dass ich eine privilegiertePosition habe und dafür bin ich sehr dankbar...""...Der Ehrgeiz treibt mich natürlich immer. Aber wenn ich mit meinem Lebennicht zufrieden wäre, müsste ich echt mit der Dachlatte eins über den Schädelkriegen.""...Und ich weiß mit 65 Jahren, dass ich so ziemlich alles erreicht habe, wasich erreichen wollte. Wenn du mich fragen würdest, was möchtest du nocherreichen? Ich will gar nichts mehr erreichen. Ich möchte nur noch einfachgesund sein und mit meiner Familie leben."Das komplette Interview finden Sie im RTL Newsroom:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de Die O-Töne sind auch als Audiofiles imRTL Newsroom abrufbar: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/oton/Deutschland-sucht-den-Superstar-00104/"Deutschland sucht den Superstar" - jeden Dienstag und Samstag, 20.15 Uhr RTL"Absolut Dieter Bohlen" am Dienstag, den 11. Februar 22.30 UhrPressekontakt:Anke EickmeyerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLProgrammpresse, Serien, ShowsTelefon: 0221 / 4567 4244Fax: 0221 / 456 4291anke.eickmeyer@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7847/4503072OTS: RTL Television GmbHOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell