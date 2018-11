Interview: 4 Top-Aktientipps von Mittelstandsexperte Tobias Schöneich

Aumann, MBB, Helma Eigenheimbau und MAX Automation – was haben diese Unternehmen gemeinsam? Sie stehen auf der aktuellen „Empfehlungsliste“ von Mittelstandsexperte Tobias Schöneich. Der Analyst erläutert in dem von Finanztrends-Autor Sascha Huber geführten Interview ausführlich, warum er diese Aktien derzeit am Börsenmarkt als unterbewertet ansieht.

Schöneich setzt sich dabei detailliert mit den Geschäftsmodellen jedes Unternehmens auseinander und erklärt anschaulich, wo sich noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Finanztrends.TV.