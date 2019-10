Intertek: Ist es das gewesen?

Der Kurs der Aktie Intertek steht am 14.10.2019, 19:13 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 5186.67 GBP. Der Titel wird der Branche "Forschungs- und Beratungsdienste" zugerechnet.

Die Aussichten für Intertek haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Intertek in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 8 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Sell" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Intertek als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 6 Hold, 2 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 1 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 5215 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -0,67 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 5250 GBP beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Intertek-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 5254,98 GBP. Der letzte Schlusskurs (5250 GBP) weicht somit -0,09 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (5445,56 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,59 Prozent), somit erhält die Intertek-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Intertek-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.