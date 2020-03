Intertek: Ein unsicheres Investment?

Intertek, ein Unternehmen aus dem Markt "Forschungs- und Beratungsdienste", notiert aktuell (Stand 02:02 Uhr) mit 4765.33 GBP sehr deutlich im Minus (-2.21 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Intertek einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Intertek jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Intertek als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 4 Hold, 5 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 1 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 5588 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 14,67 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 4873 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Intertek-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5540,98 GBP mit dem aktuellen Kurs (4873 GBP), ergibt sich eine Abweichung von -12,06 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (5761,26 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,42 Prozent), somit erhält die Intertek-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Intertek weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,16 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Professionelle Dienstleistungen") von 2,33 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,17 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.