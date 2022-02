Interssant für jeden Wright Investors Service-Anleger!

Für die Aktie Wright Investors' Service stehen per 21.02.2022, 09:03 Uhr 0.28 USD zu Buche. Wright Investors' Service zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Wright Investors' Service entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Wright Investors' Service-Aktie beträgt dieser aktuell 0,26 USD. Der letzte Schlusskurs (0,28 USD) liegt damit deutlich darüber (+7,69 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Wright Investors' Service somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (0,28 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Wright Investors' Service-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Wright Investors' Service auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Wright Investors' Service wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wright Investors' Service vor. Das Kursziel für die Aktie der Wright Investors' Service liegt im Mittel wiederum bei 13,36 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,28 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 4670,41 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Wright Investors' Service insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Wright Investors' Service zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.