Interssant für jeden MGM Resorts-Anleger!

An der Börse New York notiert die Aktie Mgm Resorts am 30.09.2021, 16:29 Uhr, mit dem Kurs von 43.13 USD. Die Aktie der Mgm Resorts wird dem Segment "Casinos & Spiele" zugeordnet.

Die Aussichten für Mgm Resorts haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 99,3 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Mgm Resorts damit 58,38 Prozent über dem Durchschnitt (40,92 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 22,58 Prozent. Mgm Resorts liegt aktuell 76,72 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Technische Analyse: Die Mgm Resorts ist mit einem Kurs von 43,85 USD inzwischen +7,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +13,78 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Mgm Resorts liegt mit einem Wert von 54,29 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 28 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 75,48. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".