Interssant für jeden Gerresheimer-Anleger!

An der Börse Xetra notiert die Aktie Gerresheimer am 11.02.2022, 10:56 Uhr, mit dem Kurs von 79.35 EUR. Die Aktie der Gerresheimer wird dem Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Gerresheimer auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Derzeit schüttet Gerresheimer nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 0,03 Prozentpunkte (1,57 % gegenüber 1,61 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Gerresheimer auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch ein Handelssignal ermitteln. Das Bild ergibt 1 Buy-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Buy" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Gerresheimer sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Gerresheimer als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gerresheimer vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 101,22 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 27,56 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 79,35 EUR beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

