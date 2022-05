Intersolar / Power2Drive: LIBREO bringt die Sonne ins Elektroauto

München (ots) -Neue Wallbox optimiert Photovoltaik-Eigenverbrauch ohne Installationsaufwand, vollständig kompatibel mit allen PV- und Speichersystemen. Das zum Patent angemeldete Feature wird heute den gängigen Smartphone App Stores (Apple App / Google Play) bereitgestellt und kann auf allen neuen und bereits ausgelieferten LIBREO Ladestationen kostenlos per Over-The-Air-Update aufgespielt werden.Elektromobilität, nachhaltige Stromgewinnung und -speicherung verschmelzen immer enger miteinander. Vielen Nutzern ist es wichtig ihr Elektrofahrzeug mit dem eigenen Solarstrom zu laden und damit sowohl Kosten zu sparen als auch einen Beitrag für klimaneutrale Mobilität zu leisten. Die Realisierung von PV-Überschussladen war bisher aufgrund notwendiger Zusatzinstallationen, wie Energiezähler und Kommunikationskabel, und der Komplexität unterschiedlicher Herstellerschnittstellen eine Herausforderung mit installationstechnischem Aufwand.Die auf der Fachmesse "The smarter E Europe / Intersolar / Power2Drive" von LIBREO vorgestellte Wallbox-Funktion "Solarstrom-Optimierer" setzt auf einen intelligenten Ansatz, bei dem der Anteil der Solarenergie beim Laden und damit der Eigenverbrauch für PV-Anlagenbetreiber mit nur einem Klick erhöht wird. Hierbei sind weder Kommunikationsschnittstellen noch Kabel oder sonstige Messtechnik notwendig. Die neue Funktion der Ladestation kann über die LIBREO App aktiviert und konfiguriert werden. Der zum Patent angemeldete Solarstrom-Optimierer ermittelt auf Basis historischer Wetterdaten und weiterer Angaben, wie z.B. der PV-Anlagengröße eine Ertragsprognose und steuert darauf den Ladevorgang. Die intelligente Funktion ist vollständig kompatibel zu allen PV-Systemen, auch mit Altanlagen, die aus der EEG-Förderung fallen."Viele Unternehmen und Privatkunden, die bereits eigene PV-Anlagen betreiben, entwickeln ein zunehmendes Bewusstsein für die Elektromobilität. Unsere neuen Ladestationen ebnen den Weg, um schnell und ohne technischen Aufwand den lokal erzeugten Solarstrom ins Elektroauto zu bekommen.", erklärt Bernhard Beck, Gründer der LIBREO GmbH. Vielen Nutzern und Installateuren ist es wichtig einfache und praktikable Lösungen für die Eigenverbrauchsoptimierung zu finden. "Eine zu hohe Komplexität im Systemgedanken erhöht oft die Kosten bei minimalem Mehrwert und schafft Probleme beim Langzeitservice.", ergänzt Bernhard Beck, der auf über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Solarenergie zurückblickt. LIBREO setzt mit dem Solarstrom-Optimierer in der Wallbox ein Zeichen für Intelligenz im Produkt und für Eigenverbrauchsoptimierung ohne Mehrkosten - garantiert wirtschaftlich und klimaschonend. Die Anwendung der neuen Funktion ist nicht nur auf Eigenheimbesitzer ausgerichtet, sondern umfasst auch den Mietwohnungssektor, Gewerbe und Industrie - all jene, die eigenen Solarstrom nutzen wollen und sogar Nutzer, die keine eigene PV-Anlage besitzen, denen es jedoch wichtig ist, möglichst klimaschonend mit Solarenergie zu laden.LIBREO zeigt die neue Wallbox-Serie auf der Fachmesse "The smarter E Europe / Intersolar / Power2Drive" in der Elektromobilität-Halle B6, Stand 674.Über LIBREO: LIBREO kombiniert zwei Jahrzehnte Solarstrom-Erfahrung mit der Innovationskraft eines Startups. Im unterfränkischen Kitzingen entwickelt und produziert LIBREO die neue Wallbox-Serie LIBREO HOME für den Privatbereich und LIBREO PRO für den Einsatz im Gewerbe. Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind LIBREO ebenso wichtig wie die konsequente Qualität und die Einhaltung von Normen. Unter dem Motto "Ladefreiheit erleben" zeigt das Unternehmen was im Bereich der Ladeinfrastruktur für Elektroautos möglich ist und wie elektrisch Laden zur Selbstverständlichkeit im modernen Alltag wird. Weitere Informationen unter www.libreo.dePressekontakt:LIBREO GmbH, Presse & Medien, Claus Rendler, presse@libreo.de, Telefon +49 (9321) 268 0410Original-Content von: LIBREO GmbH, übermittelt durch news aktuell