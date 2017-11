München (ots) - Photovoltaik ist das Zugpferd für alleerneuerbaren Energien. Zu diesem Ergebnis kommt die InternationaleEnergieagentur IEA in einem neuen Bericht, wonach der weltweite Zubauin der Photovoltaik im letzten Jahr alle anderenStromerzeugungsquellen übertraf. Die Innovationskraft derSolarindustrie und das Bestreben, die Energiewende voranzutreiben,sind also ungebrochen - das zeigt auch das Interesse an derIntersolar Europe 2018, der weltweit führenden Fachmesse für dieSolarwirtschaft und ihre Partner, die 2018 zusammen mit weiterenführenden Energiefachmessen erstmals unter dem neuen Dach The smarterE stattfindet. Mehr als 80 Prozent der Ausstellungsfläche sindbereits acht Monate vor dem Start gebucht.Photovoltaik ist der wichtigste Treiber für erneuerbareEnergielösungen. Die weltweite Nachfrage bleibt stark und Expertenprognostizieren, dass 2017 die neu installierte Photovoltaik-Leistungeines Jahres die 100-Gigawatt-Marke übersteigen könnte. Laut derEinschätzung von Analysten kommt das einem Plus von 25 Prozentgegenüber 2016 gleich. Insgesamt legten alle Erneuerbaren zu undkönnten bis 2022 weltweit um insgesamt rund 43 Prozent wachsen,gemessen an der installierten Leistung. Das entspräche etwa 1000Gigawatt, meldet die IEA in ihrem Bericht "Renewables 2017". Für 2017ist ein internationaler Anstieg des Ausbaus von erneuerbaren Energienum zwölf Prozent vorausgesagt. Ihr Beitrag zur Stromerzeugung steigtdamit um mehr als ein Drittel und erreicht voraussichtlich über 8.000Terawattstunden bis 2022. Das wiederum entspricht dem Gesamtverbrauchvon China, Indien und Deutschland. Mitverantwortlich für denzunehmenden Ausbau sind laut IEA weiter fallende Preise beiAusschreibungen weltweit. Die liegen derzeit bei rund 3,0 Cent proKilowattstunde und damit teilweise unterhalb derStromerzeugungskosten aus neu gebauten Gas- und Kohlekraftwerken.Mit dem anhaltenden Boom entstehen auch neue Absatzmärkte, die denMarkt weiter antreiben und dynamischer werden lassen. So nimmt mitder Elektromobilität beispielsweise die Energiewende auch imVerkehrssektor immer mehr Fahrt auf. Denn mit überschüssigem Stromaus PV-Anlagen können Ladestationen gespeist und Elektroautosbetrieben werden. Vom Wachstum bei der Elektromobilität profitierenalso auch PV-Unternehmen: Sie können mit neuen Geschäftsmodellen wieStromladestationen punkten.The smarter E - Treffpunkt für die Pioniere der neuen EnergieweltDie Entwicklung zeigt: Die neue Energiewelt ist vielfältig - undkomplex. Umso wichtiger ist es, erneuerbare und intelligenteEnergielösungen über alle Sektoren hinweg praktisch undzukunftsorientiert zu präsentieren. Diese Aufgabe übernimmt Thesmarter E, die neue Dachmarke, unter der neben der Intersolar und eesEurope auch die neuen Messen EM-Power und Power2Drive ein Zuhausegefunden haben. Für Besucher, Partner und Konferenzteilnehmer istdies eine einmalige Gelegenheit, Gegenwart und Zukunft derEnergieversorgung hautnah mitzuerleben und mitzugestalten. Dennnirgendwo sonst zeigen so viele Hersteller, Anbieter undDienstleister aus der Energiewirtschaft, welche Technologien,Produkte und Services schon heute einen Beitrag zur Energiewendeleisten und wie sie zusammenwirken, um die Zukunft derEnergieversorgung real werden zu lassen. Darüber hinaus zeigt sichhier der neueste Stand von Forschung und Entwicklung und erlaubteinen Blick auf praxisnahe Innovationen, die Unternehmen mobilisierenund zu neuen Geschäftsmodellen inspirieren.The smarter E ist eine einzigartige Plattform, um innovative Ideenmit Experten zu diskutieren und mit einem interessierten,kenntnisreichen Publikum zu teilen. Auf diese Weise entstehen neueImpulse, werden Prioritäten gesetzt und die drängendsten Themenvorangebracht. Mit The smarter E und ihren Messen, Konferenzen, Forensowie Workshops aus allen Kernbereichen derEnergiewertschöpfungskette hat die neue Energiewelt einen ganzbesonderen Ort geschaffen. Wer hierher kommt übernimmt Verantwortungfür die Energiewende und treibt sie voran.Die Intersolar Europe sowie die Parallelveranstaltungen finden vom20. bis 22. Juni 2018 unter dem Dach von The smarter E auf der MesseMünchen statt.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:www.intersolar.dewww.TheSmarterE.dewww.ees-europe.comwww.PowerToDrive.dewww.EM-Power.euÜber The smarter E EuropeUnter dem neuen Dach The smarter E werden Themen undVeranstaltungen für die neue Energiewelt als Ganzes zusammengefasst.The smarter E ist nicht nur eine neue Dachmarke, sondern die logischeKlammer für die Intersolar und ees, sowie die neuen Messen EM-Powerund Power2Drive. The smarter E Europe findet vom 20. bis 22. Juni2018 statt und vereint folgende Veranstaltungen:Intersolar Europe - Die weltweit führende Fachmesse für dieSolarwirtschaft und ihre Partnerees Europe - Europas größte und besucherstärkste Fachmesse fürBatterien und EnergiespeichersystemePower2Drive Europe - Die Fachmesse für Ladeinfrastruktur undElektromobilitätEM-Power - Die Fachmesse für intelligente Energienutzung inIndustrie und GebäudenThe smarter E bündelt Messen und Konferenzen mit mehr als 25Jahren Erfahrung in der Energiewirtschaft auf vier Kontinenten undbringt wie keine andere Veranstaltung die internationalen Akteure derEnergiezukunft aus den einflussreichsten Märkten zusammen.Kontakt:Solar Promotion GmbH | Postfach 100 170 | 75101 PforzheimHorst Dufner | Tel.: +49 7231 58598-0 | Fax: +49 7231 58598-28 |info@intersolar.dePresse-Kontakt:fischerAppelt, relations | Otl-Aicher-Str. 64 | 80807 MünchenRobert Schwarzenböck | Tel. +49 89 747466-23 | Fax +49 89 747466-66 |rs@fischerAppelt.deOriginal-Content von: Intersolar Europe, übermittelt durch news aktuell