Intersolar Europe 2022: Trina Solar präsentiert weltweit neue Produkte und Lösungen für intelligente Solaranlagen

München (ots/PRNewswire) -- Starkes Engagement in der Region mit dem Ziel einer zukunftssicheren Stromversorgung für EuropaTrina Solar, ein weltweit führender Anbieter von PV- und intelligenten Energielösungen, zeigt auf der diesjährigen Intersolar Europe, die vom 11. bis 13..Mai in München stattfindet, an seinem Stand A1.370 eine breite Palette an innovativen Produkten und intelligenten Energielösungen. Zu den weltweiten Markteinführungen gehören eine neue Generation von Vertex S- und Vertex-Aufdachmodulen, intelligente TrinaTracker-Lösungen zur Maximierung des Ertrags sowie Hochleistungs-Energiespeichersysteme von Trina Storage. Auch Trina Solar feiert sein 25-jähriges Bestehen. In den 25 Jahren seiner Marktpräsenz hat Trina Solar nicht nur mehr als 100 GW an Hochleistungsmodulen ausgeliefert, sondern sich auch von einem reinen Modulhersteller zu einem weltweit führenden Unternehmen der Smart-Energy-Branche mit verschiedenen Geschäftsbereichen entlang der PV-Wertschöpfungskette entwickelt.Neues Portfolio für Dachflächen: Europa unter ein gemeinsames Dach bringenAls engagierter Marktführer in Europa hat Trina Solar ein eigenes Portfolio von Aufdachmodulen entwickelt, das auf die Bedürfnisse der regionalen Kunden zugeschnitten ist. Die aktuelle Produktpalette wird für noch mehr Leistung aufgerüstet, wobei ein hohes Maß an Kompatibilität nicht nur mit BOS-Komponenten, sondern auch mit den örtlichen Bauvorschriften gewahrt bleibt.Trina Solar bringt offiziell die zweite Generation der universellen Aufdachmodule Vertex S mit bis zu 430W und die Vertex 580W Module für große C&I Projekte auf den Markt. Die neuen Mitglieder der 210-mm-Familie (G12) verfügen über innovative Zellen, die auf einer neuen Generation von 210-mm-Wafern aus rechteckigem Silizium (G12R) basieren und im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt eine höhere Effizienz und Leistung bieten. Die Leistung eines einzelnen Moduls steigt um bis zu 30 W.Außerdem vervollständigt das neue Vertex S+ Modul die Palette der Aufdachanlagen. Die Premium-Lösung verfügt über ein Dual-Glass-Design, 210mm n-Typ Vertex-Zellen und ist für maximale Kompatibilität sowie eine einfache Installation ausgelegt. Vertex S+ wird mit einer erweiterten Produktgarantie von 25 Jahren und einer Leistungsgarantie von 30 Jahren geliefert.Steigerung der Installationskapazität um bis zu 7 %, mehr grüne EnergieDer Wirkungsgrad der beiden verbesserten Module ist um 0,2 bis 0,3% höher und erreicht bis zu 21,5%, was einen außergewöhnlichen Systemwert bedeutet. Mit der neuen Vertex S-Generation kann die Installationskapazität auf Hausdächern um 5-7% erhöht werden. Eine höhere Stromerzeugung deckt den höheren Bedarf für den täglichen Haushaltsgebrauch und den Energiebedarf von Elektrofahrzeugen.Aufgrund der höheren Stringleistung sind die Kosten für PV-Kabel und Montagesysteme niedriger, und die Installationszeit ist kürzer. Gleichzeitig sind die Transport- und Lagerkosten wettbewerbsfähiger, was zu erheblichen Einsparungen in der Systembilanz für die Entwickler führt. Auf gewerblichen Dächern können bis zu 2 % der ursprünglichen Investitionskosten eingespart werden. Im Vergleich zu den 410-W-Referenzmodulen kann jeder Schiffscontainer ein zusätzliches Vertex S 430-W-Produkt mit einer Leistung von 18,7 kW aufnehmen, was einer Last von bis zu 402 kW entspricht und die CO2-Emissionen erheblich reduziert.Sie können weltweit eingesetzt werden, um die lokalen Ziele zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen zu erreichen. Außerdem sind die neuen Produkte perfekt mit einer breiten Palette von gängigen Wechselrichtern und Montagesystemen kompatibel.Die neue Produktgeneration ist für alle Arten von Dächern geeignet. Mit diesen neuesten Upgrades unterstreicht Trina Solar seine Führungsrolle bei privaten, kommerziellen und industriellen Aufdachanwendungen auf der ganzen Welt, insbesondere aber auf dem europäischen Markt.Bifacial: Der neue Champion der GroßanlagenDie Besucher werden die gesamte Palette der bifacialen Vertex-Doppelglasmodule von 550W bis 670W zu sehen bekommen. Sie sind der neue Standard für Zuverlässigkeit und Effizienz bei Solarprojekten im industriellen Maßstab und sorgen für niedrigste Stromgestehungskosten und maximale Erträge und verfügen über eine erweiterte 30-jährige Leistungsgarantie.Gonzalo de la Viña, Head of Europe bei Trina Solar, kommentierte: „Trina Solar spielt seit mehr als 15 Jahren eine führende Rolle in der Region und hat bis heute mehr als 22 GW in unsere Märkte geliefert. Wir haben ein beeindruckendes Team von mehr als 250 Mitarbeitern in allen wichtigen europäischen Märkten aufgebaut. Ein Teil unserer Produkte und Lösungen wurde in Europa, für Europa entwickelt. Unser europäisches Team steht fest zu unserer Mission, zukunftsfähige Energie für Europa zu fördern"Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1816793/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1816794/2.jpgPressekontakt:Jing Chen,+86-21-6057-5302,hqmarketing@trinasolar.com; jing.chen03@trinasolar.comOriginal-Content von: Trina Solar Limited, übermittelt durch news aktuell