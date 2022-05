Intersolar Europe 2022: Sungrow stellt langfristige Innovationen für eine nachhaltige Energiezukunft vor

München (ots/PRNewswire) -Sungrow, weltweit führender Hersteller für Wechselrichter- und Energiespeicherlösungen für erneuerbare Energien, stellt auf der Intersolar Europe 2022 in München sein neuestes umfassendes Portfolio für Photovoltaik sowie Energiespeicher- und EV-Ladelösungen vor. Zu sehen sind führende technische Innovationen für eine langfristige Energieversorgung und ein starkes Engagement in der Unterstützung für Europas CO2-Neutralität und Energieunabhängigkeit.Der "1+X" modulare Wechselrichter: die nächste Stufe der ModularisierungDer auf der Messe vorgestellte modulare Wechselrichter „1+X" wird voraussichtlich die nächste Generation an PV-Wechselrichtern für Utility-Scale Projekte anführen. Er verfügt über einzelne Einheiten mit einer Mindestleistung von je 1,1 MW. Er kann modular bis zu einer maximalen Leistung von 8,8 MW konfiguriert werden. Die modulare Bauweise erfüllt somit höchst flexibel alle erdenklichen Anforderungen.Die Lösung bietet eine Modularisierung auf der Wechselrichter-, der System- und der Komponentenebene. Die dreistufige Modularisierung macht das Kraftwerkskonzept flexibler und die Wartung und Instandhaltung einfacher und günstiger.Sungrow präsentiert außerdem seinen leistungsstarken Strangwechselrichter SG350HX, der von pv magazine mit dem Preis für die Kategorie Wechselrichter 2021 ausgezeichnet wurde.PowerTitan: flüssigkeitsgekühltes EnergiespeichersystemDas flüssigkeitsgekühlte Energiespeichersystem PowerTitan von Sungrow ist in Originalgröße zu sehen. Das System wurde als Finalist für den ees AWARD 2022 (https://www.ees-award.com/en/) in der Kategorie "Elektrische Energiespeicherung" ausgewählt, was für eine einzigartige Innovation auf dem Energiespeichermarkt spricht.Durch die flüssigkeitsgekühlte Technologie erreicht der PowerTitan eine höhere Effizienz und Leistung. Die Temperaturdifferenz zwischen den einzelnen Zellen wird unter drei Grad Celsius gehalten, was die Lebensdauer um 10 % verlängert. Der neue Cluster-Controller kann sowohl unterschiedliche separate Batteriegestelle einzeln laden und entladen, was die Gesamtleistung des Systems um 6 % verbessert. Die automatische Kalibrierung des Ladezustands (SoC) und das automatische Nachfüllen von Kühlmittel senken die Betriebs- und Wartungskosten erheblich.Solar-Speicher-EV-Ladelösung für Privathaushalte: Für alle, die mehr wollenSungrow nutzt zudem die Intersolar, um eine Reihe neuer Produktangebote im Residential- und Commercial-Bereich vorzustellen. Dazu gehören eine All-in-One-Lösung aus Hybrid Wechselrichter, Batterie und Wallbox. Die Lösung ist smart, vielseitig und benutzerfreundlich und sorgt für geringere Abhängigkeit gegenüber Störungen in der Stromversorgung.Die Wallbox AC011E-01 ist die neueste Ergänzung für den europäischen Markt. Die dazugehörige Batterie ist modular aufgebaut, jedes Batteriemodul wiegt nur 33 kg und wird einfach durch das Aufeinandersetzen der Module zusammengesetzt - eine Verkabelung ist nicht erforderlich. Kunden können die Kapazität von 9,6 kWh auf bis zu 25,6 kWh erhöhen und so maximale Flexibilität erreichen. Ein weiterer Vorteil der All-in-One Lösung ist die Möglichkeit, alle drei Geräte über eine Anwendung zu steuern. Somit kann der Eigenverbrauch, bei voller Transparenz, optimiert werden.Weitere Highlights von Sungrow sind ein neuer Energiezähler mit 2CTs zur Nachrüstung von Residential Installationen und eine neue Ergänzung der Commercial Extreme Serie: der SG125CX, der mit den neuesten Hochleistungsmodulen auf dem Markt kompatibel ist."Die Intersolar Europe ist eine wichtige Plattform für Sungrow und unsere Partner sowie Stakeholder. Der Austausch auf Augenhöhe macht einen sehr wichtigen Teil unseres Geschäfts aus, um Produkte zu entwickeln, die unsere Kunden nachfragen, und um das Servicelevel zu bieten, das ihre PV- und Energiespeicherparks benötigen. Auch in diesem Jahr freuen wir uns, Kunden und Partner persönlich zu treffen, um neueste Wechselrichter und Speicherlösungen vorzustellen, die die Energieversorgung nachhaltiger, zuverlässiger und profitabler machen", sagte Lewis Li, General Manager von Sungrow Europe, am Stand (B3.450) von Sungrow."Als Mitglied der weltweiten Umweltinitiativen RE100 (Renewable Energy) und EP100 (Energy Productivity) legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit. Das Engagement für den Erhalt unseres Planeten ist fest in unserer DNA verankert und steht stets im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir ergreifen zahlreiche Klimaschutzmaßnahmen, darunter auch die Pflanzung von 500 Bäumen in der Nähe von München. Die Bäume wurden wieder mit unserem Partner PLANT-MY-TREE® gepflanzt", fügte er hinzu.Über SungrowSungrow Power Supply Co., LTD ist der weltweit führende Spezialist für Wechselrichter und erhielt 2021 als einzige Marke bereits das dritte Jahr in Folge die höchste Empfehlung im Bereich der Finanzierbarkeit durch das Institut Bloomberg. Als größter Wechselrichterhersteller der Welt wurden mit Sungrow bisher mehr als 224 GW Solarenergie installiert (Stand 2021).1997 von Prof. Cao Renxian gegründet, stehen für das Green-Tech Unternehmen fortwährende Innovation und höchste Qualität an erster Stelle. Mit mehr als 2600 Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung stellt Sungrow das größte R&D Team der Branche.Das breite Produktportfolio von Sungrow bietet für jede Anwendung das passende Gerät - von Photovoltaik Wechselrichtern und Speicherlösungen für Utility, Commercial und Residential bis hin zu weltweit führenden Systemen für Floating-Anlagen. Erfahren Sie mehr über Sungrow auf https://ger.sungrowpower.com/Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1815622/Sungrow_Booth_at_Intersolar_Europe_2022.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpgPressekontakt:Mina Zhang,+86 15155394158,mina.zhang@cn.sungrowpower.comOriginal-Content von: SUNGROW Power Supply Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell