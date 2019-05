Intersolar Europe 2019: meteocontrol zeigt erstmals zertifizierten Parkregler

Augsburg (ots) - Mit der offiziellen Überreichung desKomponentenzertifikats auf der Intersolar Europe 2019 präsentiert diemeteocontrol GmbH ihr Messe-Highlight, den Power Plant Controller(PPC). Auf Basis des neuen blue'Log XC garantiert der Parkregler dienetzkonforme Einspeisung gemäß VDE-AR-N 4110 und VDE-AR-N 4120. NeuePortallösungen zeigt meteocontrol mit ihrer VCOM Cloud:Zukunftsfähiges Monitoring dank Machine Learning, Prozessoptimierungdurch integriertes CMMS und Datenvernetzung via VCOM Open Interface.Außerdem erfahren Messebesucher am Stand 231 in Halle B2, wiemeteocontrol neueste Technologien in der PV-Branche von Anfang an mitBeratung und Produktlösungen begleitet.Der Power Plant Controller (PPC) auf Basis des neuen blue'Log XCist einer der ersten Parkregler in Deutschland mitKomponentenzertifikat für PV-Anlagen. "Wir haben unsere blue'LogX-Serie konsequent weiterentwickelt, damit unsere Kunden für aktuellewie künftige Herausforderung bestens gerüstet sind. Erste erfolgreichrealisierte Projekte bestätigen dies", erklärt Martin Schneider,Geschäftsführer der meteocontrol. Die offizielle Überreichung desZertifikats durch Liselotte Ulvgård, Grid Code Compliance Engineerbei der Zertifizierungsstelle DNV GL Renewables Certification, findetam ersten Messetag, 15. Mai 2019, um 16 Uhr am meteocontrol-StandB2.231 statt.Durchdachte Standardlösung: blue'Log XM und blue'Log XCMit der Kombination aus blue'Log XM (Monitoring) und blue'Log XC(Control) bietet die meteocontrol für jede PV-Anlage weltweitMonitoring und Regelung aus einer Hand. Die Standardlösung punktetmit reduziertem Planungsaufwand und schneller, reibungsloserInbetriebnahme: Alle Anforderungen lassen sich durch Parametrierenerfüllen und in Verbindung mit der benutzerfreundlichenKonfigurationsoberfläche einfach umsetzen. HervorragendeDatenqualität, das flexible Treiberkonzept sowie hohe Ansprüche andie IT-Sicherheit sind die entscheidenden Bausteine für dieZukunftsfähigkeit der blue'Log X-Serie.Virtual Control Room: VCOM für große AnlagenportfoliosMit der neuen VCOM Cloud hat meteocontrol ihren VCOM gezieltweiterentwickelt und Monitoring, O&M Service und ein offenesDatenarchiv mit vielfältigen Schnittstellen in einer Lösung vereint.VCOM CMMS optimiert alle Prozesse beim Serviceeinsatz durchDigitalisierung - vom Ticket über den Arbeitsauftrag mit Checklistenbis zum abschließenden Report. Die direkte Verbindung mit VCOMMonitoring und O&M App ermöglicht Betriebsführern effektives undzeitsparendes Arbeiten. Neu ist die Sollwert-Bestimmung (DigitalTwin) auf Basis von Machine Learning: Die Simulation im VCOMMonitoring wird damit noch verlässlicher - ob per Satellit oderlokalem Sensor. Um die Überwachung zu verbessern und zeitintensivesmanuelles Kalibrieren durch Betriebsführer zu vermeiden, verknüpftmeteocontrol die physikalische Simulation mit selbstlernenderSollwert-Optimierung. Mit VCOM Open Interface und derweiterentwickelten API präsentiert der PV-Spezialist alleerforderlichen Schnittstellen, um Daten von unterschiedlichstenQuellen und Datenloggern einfach in den VCOM zu importieren undwieder abzurufen."Wir haben eine Plattform geschaffen, die offen ist für denerforderlichen Datenimport und Datenzugriff und damit besteVoraussetzungen bietet, um Anlagenportfolios in einer einzigenPlattform zusammenzuführen. Mehr als 14 Gigawatt überwachte Leistungweltweit in über 120 Ländern sprechen für sich: FokussiertesEntwickeln, innovatives Denken und Internationalisierung sind dieentscheidenden Faktoren für unseren Erfolg", so Martin Schneider.Bei aktuellen Technologien die Nase vornAm Messestand B2.231 können sich Besucher außerdem informieren,wie meteocontrol neueste Technologien in der PV-Branche von Anfang anbegleitet. Langzeit- und Day-Ahead-Ertragsprognosen sowie technischeBeratung zu Single-/Two-Axis Tracking, bifazialen Modulen undFloating PV (FPV) sind ebenso wie die technischen Anforderungen beiZero Feed-In oder PV-Diesel-Hybridprojekten wichtige Zukunftsthemen.Das SCADA-Center mit Schwerpunkt auf Utility-Projekte ist fürmeteocontrol ein weiterer entscheidender Baustein für ihreKomplettlösung aus einer Hand.Über meteocontrolAls international erfolgreiches Unternehmen ist die meteocontrolGmbH seit über 40 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung vonÜberwachungssystemen für Photovoltaikanlagen spezialisiert. DiePlanung und Inbetriebnahme der Monitoringsysteme gehören ebenso zumPortfolio wie Ertragsprognosen, Technische Due Diligences sowieEnergie- und Wetterdatenmanagement. meteocontrol ist führenderAnbieter von unabhängigen Monitoringsystemen und überwacht weltweitrund 45.000 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 14 GWp. ImRahmen der gutachterlichen Tätigkeit und technischen Projektprüfungwar das Unternehmen bislang in Projekten mit einemGesamtinvestitionsvolumen von mehr als 13 Mrd. Euro involviert. Diemeteocontrol GmbH mit Sitz in Augsburg und Shanghai sowieNiederlassungen in Lyon, Madrid, Mailand, Chicago, Tokio, Santiago deChile, San Salvador und Melbourne ist ein Mitglied der SFCE ShunfengInternational Clean Energy Limited.