Intersolar Europe 2018: Aussteller aus Sachsen-Anhalt warten mit effizienten Lösungen auf

Magdeburg (ots) - "Die Aussteller am Gemeinschaftsstand des Landesspiegeln aktuelle Entwicklungen in der modernen Energieversorgungwider und motivieren mit Innovationen ihre Kunden, unsereEnergiezukunft aktiv mitzugestalten", erläutert Thomas Einsfelder,Geschäftsführer der Investitions- und MarketinggesellschaftSachsen-Anhalt den diesjährigen Intersolar-Auftritt. Die Unternehmendecken Themenfelder wie die Prüfung von Photovoltaik-Anlagen,Wasserstoff aus Erneuerbaren Energiequellen als Energiespeicher,Silizium- und Chlorsilane-Produkte und -Dienstleistungen sowie Kabel,Leitungen und Lösungen für Photovoltaik-Systeme ab. Einsfelder: "Mitdiesen zukunftsorientierten Technologien und Dienstleistungen für dieSolarbranche wollen die Aussteller aus Sachsen-Anhalt am weltweitenMarktaufschwung der PV-Industrie teilhaben, dafür ist die Intersolardie ideale Plattform."Die Aussteller am Gemeinschaftsstand in Halle A3, Stand 560:Flying Inspection Service: Die Köhler Service UG - FlyingInspection Service, beschäftigt sich mit der thermografischenÜberprüfung von Photovoltaikanlagen in Europa und weit über dieeuropäischen Grenzen hinaus. Diese Prüfungen/Inspektionen werdenderzeit mittels Drohnentechnik durchgeführt. Die Drohnen sind mithochauflösenden Infrarotkameras ausgestattet. Kunden schätzen andieser Dienstleistung- Signifikante & transparente Berichte- Hoch effiziente und präzise Ausführung- Überschaubarer Kostenaufwand- Internationale Einsatzfähigkeit- Permanente Weiterentwicklung der Dienstleistung Zur raschenErledigung der Aufträge stehen der Flying Inspection derzeit 10Piloten, 8 Drohnensysteme und 16 Auswerterinnen zur Verfügung. Auchfür den späteren Flugzeugeinsatz stehen bereits Piloten zurVerfügung.Hydrogen Power Storage & Solutions East Germany e.V. Als eines vonzehn ostdeutschen Innovationsprojekten im Rahmen der Förderinitiative"Zwanzig20 - Partnerschaft für Innovation" des Bundesministeriums fürBildung und Forschung möchte HYPOS Grünen Wasserstoff auserneuerbarem Strom im großtechnischen Maßstab für energietechnischeAnwendungen herstellen - als effizienter Energieträger mithervorragender Transport- und Speicherfähigkeit. Mit HYPOS wird damiteines der größten Probleme beim Ausbau der Erneuerbaren Energienangepackt: der temporäre Stromüberschuss. Mit über 100 Partnern ausWirtschaft und Wissenschaft werden in verschiedenstenUmsetzungsvorhaben und Studien die Möglichkeiten der wirtschaftlichenEnergieumwandlung, -speicherung und des Energietransports mittelsWasserstoff erkundet. Ziel ist die Errichtung eines Schaufensters derWasserstoffwirtschaft in Mitteldeutschland.Die Voraussetzungen sind ideal - so verläuft unter anderem entlangder Autobahn 9 das zweitgrößte Wasserstoffpipeline-Netz Deutschlands,das die mitteldeutschen Chemieparks mit Wasserstoff versorgt.MaxxContactMaxxContact fertigt und liefert bereits seit mehreren Jahrenerfolgreich komplette Verkabelungslösungen für Photovoltaik-Systeme,Anlagen zur Windkrafterzeugung, Maschinen und Geräte sowieSonderleitungen und Systemprodukte. Ein wichtiger Bereich fürkundenspezifische Photovoltaikanlagen ist die Planung und Lieferungvon Systemkomponenten, Batteriespeichern und netzunabhängigen Back Upund Insel Lösungen. Auch Dachsysteme mit integrierterPhotovoltaik-Anlage, die optimal für die Anforderungen im Industrie -und Gewerbebau sowie für die Landwirtschaft ausgelegt sind, werdenangeboten. Im Portfolio sind markenunabhängig e-mobility-Produkte wieSolarcarports, Plug und Charge Lösungen sowie e-cars und e-bikes.Silicon ProductsDie Silicon Products betreibt im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen einechemisch-thermische Produktionsanlage zur Herstellung von Siliziumund verwandten Produkten aus Chlorsilanen.Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrungen undtechnologisches Know-how bei der Produktion von Silizium für denPhotovoltaik- und Halbleitermarkt. Um seinen Unternehmenserfolg fürdie Zukunft zu sichern, entwickelt Silicon Products verstärkt neueProdukte und innovative Verfahren. Dafür investiert das Unternehmenin Forschung & Entwicklung sowie in eigenes Engineering.Weiterer Aussteller aus Sachsen-Anhalt ist beispielsweise dieHanwha Q CELLS GmbH (HalleA1.Stand 180 A1.270), die in diesem Jahrerneut für den Finalisten des begehrten Intersolar Award gehört.Alle Infos:www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/intersolar-europe-2018Hintergrund: Intersolar Europe 2018Die Intersolar Europe ist die weltweit führende Fachmesse für dieSolarwirtschaft und ihre Partner. Angetrieben durch den Boom desPV-Markts im vergangenen Jahr, erfreut sich die Intersolar Europe2018 neben bereits etablierten Ausstellern auch einem hohen Zuwachsan Neuausstellern aus allen Bereichen der PV-Branche - von Wartungund Betrieb bis hin zur Zellproduktion. Daneben stehen moderne unddezentrale Energietechnologien im Fokus der Unternehmen. Die Branchebefindet sich auf dem Weg in eine neue Energiewelt, in der künftigVernetzung, Digitalisierung und Dezentralisierung eine zentrale Rolleeinnehmen - und Technik nicht mehr isoliert, sondern im Systembetrachtet wird. So präsentiert sich München mit dem neuen,umfassenden Messekonzept und mit der idealen PV-Marktsituation alsweltweiter Treffpunkt der Solarwirtschaft in diesem Jahr mit 1.200Ausstellern und einer Ausstellungsfläche von 86.000 m² nocherfolgsversprechender als je zuvor. Als branchenweit internationalsteVeranstaltung mit Besuchern und Ausstellern aus 150 Ländern ist dieIntersolar Europe daher die ideale Plattform, um weltweite Kontaktezu knüpfen.Der Gemeinschaftsstand des Landes Sachsen-Anhalt auf derIntersolar Europe 2018 in Halle A3 Stand 560 wird von derInvestitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, derWirtschaftsförderung des Landes Sachsen-Anhalt, im Auftrag desMinisteriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierungrealisiert und mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionaleEntwicklung (EFRE) finanziert.Hintergrund zur IMG Sachsen-Anhalt mbHDie Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH(IMG) ist die Ansiedlungs- und Marketingagentur des deutschenBundeslandes Sachsen-Anhalt.Die Mitarbeiter der IMG bieten alle Leistungen rund um dieAnsiedlung im Land - von der Akquisition bis zum Produktionsstart.Außerdem vermarktet die IMG den Wirtschafts- undWissenschaftsstandort nach außen und zeichnet verantwortlich für dasTourismusmarketing im In- und Ausland.Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde die IMG als eine der beidenbesten regionalen Wirtschaftsförderungsagenturen in Europa mit deminternationalen "Top Investment Promotion Agency Award 2016"ausgezeichnet. Das Land Sachsen-Anhalt ist einziger Gesellschafterder IMG. Weiterführende Informationen zu unseren Leistungen findenSie hier: www.investieren-in-sachsen-anhalt.dePressekontakt:Frauke Flenker-MantheyPressesprecherin IMG Sachsen-Anhalt mbHemail: flenker-manthey@img-sachsen-anhalt.deTel: +49 391 568 9971Original-Content von: IMG - Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, übermittelt durch news aktuell