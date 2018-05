Intersolar AWARD 2018: Die Finalisten stehen fest

München (ots) - Von Solarmodulen über Wechselrichter bis zuUnterkonstruktionen: Die Finalisten des Intersolar AWARD warten 2018vor allem mit effizienten, digitalen und kosteneinsparenden Lösungenauf. Sie sind damit prädestiniert für die in der Branche renommierteAuszeichnung, die zukunftsweisende Technologien und Dienstleistungenfür die Solarbranche kürt. Die Gewinner werden am 20. Juni 2018während der Intersolar Europe, der weltweit führenden Fachmesse fürdie Solarwirtschaft, auf dem "The smarter E" Forum in Halle B2, StandB2.570 bekanntgegeben.Die Verleihung des Intersolar AWARD hat sich als festlicherAbschluss des ersten Messetages etabliert. Seit über zehn Jahrenspiegeln die Preisträger die Entwicklungen in der modernenEnergieversorgung wider und motivieren die Branche, mit immer neuen,bahnbrechenden Innovationen die Energiezukunft mitzugestalten. Davonprofitiert der Industriezweig - und jeder Gewinner. Denn der AWARDerzeugt internationale Aufmerksamkeit bei Kunden, Partnern sowie derFachpresse. Voraussetzung für die Bewerbung zum Intersolar AWARD istdie Teilnahme 2018 an mindestens einer der weltweiten FachmessenIntersolar, ees, Power2Drive oder EM-Power. Darüber hinaus konntenauch Partnerunternehmen der Aussteller ihre Innovation einreichen.Leistungsfähig, nachhaltig, netzdienlich - effektive Lösungenliegen im TrendIm Jahr 2018 richtet sich das Augenmerk vor allem auf Lösungen,die die Eigenschaften der jeweiligen Produkte optimal ausnutzen: Sogelingt es Herstellern von Solarmodulen mit aktuell über 20 Prozent,immer höhere Wirkungsgrade zu erzielen und die Lebensdauer der Moduleauf über 25 Jahre auszuweiten. Erreicht wird dies mitHochleistungszellen oder auch Rückseitenkontaktierung. Stabile,dünnere Solargläser machen PV-Module darüber hinaus leichter undermöglichen eine einfachere Herstellung bifazialer Module. Für dieGlasoberfläche gilt: Zunehmend geringere Reflektion reduziert dieBlendung selbst bei ungünstiger Sonneneinstrahlung. Und verbesserteMaterialien, wie ein neuartiges, kostengünstiges Einbettungsmaterial- eine Polyolefin Elastomer-Folie - könnte bisherige Standards, indiesem Fall die EVA-Folie, ersetzen.Im Bereich Wechselrichter für Großanlagen rückenDezentralisierungskonzepte in den Vordergrund. Das führt dazu, dassneue Netzmanagementfunktionen wie Schwarzstartfähigkeit,Inselnetz-Bildung, Wirk-, Blindleistungs- und Frequenzreglung dieNetzintegration verbessern. Auch die Digitalisierung eröffnet neueMöglichkeiten: Apps- und Cloudlösungen vereinfachen Installation undMontage, intelligente Assistenzsysteme übernehmen Routineaufgaben undNetzstrukturen wie WiFi-Mesh unterstützen die Betriebsführung.Überdies werden im Bereich Unterkonstruktionen zunehmendplatzsparende Ost/West-Systeme aufgestellt, deren Montage immereinfacher wird.Die Finalisten- ABB (Italien): ABB stellt den String-Wechselrichter "PVS-175-TL"für PV-Großanlagen mit 12 MPP-Trackern vor. Er verfügt übereinen hohen Wirkungsgrad und eine enorme Leistungsdichte.Besonders sind auch die 1500-V-Fähigkeit, integrierteDatenlogging- und Kommunikationsstandards, dieInstallations-App, vielfältige Netzintegrationsfeatures und dieAnbindung an die ABB-Cloud.- Ecoprogetti Srl (Italien): Der LED-Solarsimulator "EcosunBifacial" mit hoher Messgenauigkeit (AAA) wurde zumgleichzeitigen Testen der I/U-Kennlinie von Vorder- undRückseite bei bifazialen PV-Modulen entwickelt. Für dieRückseite sind verschiedene Bestrahlungsstärken wählbar, umflexibel und realitätsnah testen zu können.- Gujarat Borosil Ltd. (Indien): Das neue 2 Millimeter starke,gehärtete Solarglas mit Antireflexschicht ersetzt das3,2-mm-Standardglas. Das Glas ist leichter und ermöglicht hoheTransmissionsraten. Eine luftkissengelagerte Fabrikationsketteverhindert Streifen, Schadstellen oder Verfärbungen undgewährleistet die hohe Produktionsqualität.- Hanwha Q CELLS GmbH (Deutschland): Das Halbzellenmodul "Q.PEAKDUO-G5" erreicht mit Runddraht-Zellkontaktierung und dem Einsatzvon sechs Busbars (Frontkontakten) einen Modulwirkungsgrad von19,9 Prozent, der mit kostengünstigen Standard-p-Typ-Zellenerreicht wird. Die neuartige Halbierungstechnologie Q.ANTUM DUOstabilisiert die Zelle und erhöht die Verschattungstoleranz.- Huawei Technologies Co., Ltd. (China): Dem 60-kW-Wechselrichter"Smart String Inverter (SUN2000-60KTL-M0)" genügt dank sehrgutem Wirkungsgrad eine passive Belüftung. Mit Features wie derOnline-Überwachung aller angeschlossenen Strings inklusiveKennlinienmessung, Power Line Communications und einemPID-Recovery-Modus verdient er die Produktbezeichnung "smart PVinverter".- Interfloat Corporation (Liechtenstein): Mit dem extremreflektionsarmen Solarglas "GMB DEFLECT" für PV-Module lassensich dank einer speziellen Geometrie und Antireflex-Beschichtungauch Solarprojekte in blendsensitiven Gebieten wie anVerkehrswegen (Bahn, Autobahn, Kreuzungen),Flug-Einflugschneisen oder dichter Wohnbebauung realisieren.- Krinner Solar GmbH (Deutschland): Das Produkt "CAS²" optimiertdie maßgenaue Fertigung von Aufständerungssystemen fürPV-Freiflächenanlagen. Nach der Entwicklung des CAD-basiertenAnlagendesigns wird für jedes PV-Projekt eine individuelle undoptimierte Konstruktion und Planung bereitgestellt und dieInstallationsroboter punktgenau gesteuert.- LG Electronics Inc. (Südkorea): Die "LG NeON R"-Modulserie istmit 6-Zoll monokristallinen Hochleistungszellen in "Multi RibbonBusbar Technologie" komplett rückseitenkontaktiert. Ein sehrhoher Modulwirkungsgrad von über 21 Prozent bei 25-jährigerModulleistungsgarantie, hohe mechanische Belastbarkeit undRückstrombelastbarkeit sowie ein gutes Temperaturverhaltenmachen die Serie preiswürdig.- Lumeta Solar (USA): Das glaslose Modul "Lumeta Lynx" fürLeichtbaudächer mit geringem Gewicht wird mit einemthermoplastischen Klebstoff auf Dachflächen befestigt. SpezielleKabelkanäle und Anschlussdosen vervollständigen das Konzept.Durch die Verwendung von monokristallinen PERC-Zellen kann einModulwirkungsgrad von 18,3 Prozent erreicht werden.- RenewSys India Pvt. Ltd. (Indien): Die neuePolyolefin-Elastomer-Einkapselungsfolie "CONSERV E 360Polyolefin Elastomer Encapsulant" soll bei der Produktion vonSolarmodulen die bisher verbreitete EVA-Folie ersetzen.Bemerkenswert sind die hohe Isolierfähigkeit des Materials, dergute Schutz vor potenzialinduzierter Degradation (PID), dieverbesserte mechanische Stabilität und die geringeDurchlässigkeit für Feuchtigkeit.Die Intersolar Europe sowie die Parallelveranstaltungen finden vom20. bis 22. Juni 2018 unter dem Dach von The smarter E Europe auf derMesse München statt.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:www.intersolar.dewww.TheSmarterE.deIntersolar EuropeMit Veranstaltungen auf vier Kontinenten ist die Intersolar dieweltweite Leitmesse für die gesamte Solarwirtschaft und ihre Partner.Um den solaren Anteil an der Energieversorgung zu erhöhen, verbindetsie Menschen und Unternehmen aus aller Welt.Die Intersolar Europe findet jährlich auf der Messe München stattund konzentriert sich auf die Bereiche Photovoltaik, Solarthermie,Solarkraftwerke sowie Netzinfrastruktur und Lösungen für dieIntegration Erneuerbarer Energien. Sie hat sich seit ihrer Gründungbei Herstellern, Zulieferern, Großhändlern und Dienstleistern alswichtigste Branchenplattform der Solarwirtschaft etabliert. Mit derbegleitenden Konferenz werden ausgewählte Themen der Messe vertieftund vor allem internationale Märkte, Großkraftwerke, Finanzierung undzukunftsweisende Technologien beleuchtet.Mit über fünfundzwanzig Jahren Erfahrung bringt die Intersolar wiekeine andere Veranstaltung die internationalen Akteure derSolarwirtschaft aus den einflussreichsten Märkten zusammen. DieIntersolar Messen und Konferenzen finden in München, San Francisco,Mumbai, Bangalore, São Paulo, Iran und Dubai statt. Dieseinternationalen Veranstaltungen werden durch die Intersolar Summitsergänzt, die weltweit in den neuen und wachsenden Solarmärktenstattfinden.Im Jahr 2018 findet parallel zur Intersolar Europe zum fünften Maldie ees Europe, Europas größte Fachmesse für Batterien undEnergiespeichersysteme statt. Ergänzt werden die beiden Messenaußerdem durch die neuen Veranstaltungen Power2Drive Europe undEM-Power: Die Power2Drive Europe widmet sich insbesondereAntriebsbatterien für die Elektromobilität sowie allen Themen rund umdie Ladeinfrastruktur; die EM-Power ist die Fachmesse fürintelligente Energienutzung in Industrie und Gebäuden. Alle vierMessen finden unter dem gemeinsamen Dach The smarter E Europe statt -die Innovationsplattform für die neue Energiewelt.Im Zwei-Jahres-Turnus findet parallel zur Intersolar Europeaußerdem die automatica, die Leitmesse für intelligente Automationund Robotik, statt. Sie vereint das weltgrößte Angebot an Industrie-und Servicerobotik, Montageanlagen, industriellenBildverarbeitungssystemen und Komponenten. Hier finden Teilnehmeraller Industriebranchen zukunftsweisende Lösungen, um bessereProdukte effizienter herzustellen.Weitere Informationen über die Intersolar Europe finden Sie unter:www.intersolar.deVeranstalter der Intersolar Europe sind die Solar Promotion GmbH,Pforzheim und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co.KG (FWTM).Pressekontakt:Kontakt:Solar Promotion GmbH | Postfach 100 170 | 75101 PforzheimHorst Dufner | Tel.: +49 7231 58598-0 | Fax: +49 7231 58598-28 |info@intersolar.dePresse-Kontakt:fischerAppelt, relations | Otl-Aicher-Str. 64 | 80807 MünchenRobert Schwarzenböck | Tel. +49 89 747466-23 | Fax +49 89 747466-66 |rs@fischerAppelt.deOriginal-Content von: The smarter E Europe, übermittelt durch news aktuell