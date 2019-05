Intersolar 2019: beegy präsentiert White Label Energieservices für OEMs

Mannheim (ots) - Energielösungen und -services sind die Ergänzungfür eine steigende Anzahl von Produktangeboten. Mit intelligentenEnergieservices rund um autarke Stromversorgung und Elektromobilitätkönnen Hersteller von Energiekomponenten wie Wechselrichter oderBatteriespeicher aber auch Elektroautos ihre Produktpaletteanreichern und ihren Kunden ganzheitliche Energielösungen aus einerHand anbieten. Das umfangreiche White Label Angebot von derStromflatrate bis zur intelligenten Ladesteuerung können Besucher aufder Intersolar vom 15.-17. Mai in München, im Smart Energy BereichHalle B2, Stand 158 kennenlernen.Die standardisierte White Label Lösung lässt sich dank modularemAufbau passgenau auf den jeweiligen Hersteller und dessenKundenbedürfnissen ausrichten und ein unternehmensspezifischesProduktpaket realisieren. Wie die Zusammenarbeit mit beegyfunktioniert, erklärt Werner Neumeier, Senior Project Manager beibeegy am Freitag, 17.5.2019 um 10:45 Uhr im The Smarter E Forum. ImRahmen seines Vortrags "Machen Sie´s zu Ihrem Produkt - modulareEnergie- und Mobilitätslösungen für Privathaushalte" zeigt er auf,wie Unternehmen ohne großen Aufwand und eigene Entwicklungsarbeitihre bestehenden Produkte um Mehrwertservices für ihre Kundenerweitern und sich damit im Markt nachhaltig differenzieren können.Die Nutzenvorteile für den Endkunden stehen bei der Entwicklungder innovativen Services von beegy stets im Vordergrund. Nur solassen sich langfristige Kundenbeziehungen mit wiederkehrendenUmsätzen für den White Label Partner aufbauen. Bestes Beispiel dafürist die intelligente Ladesteuerung HERMINE, die das Elektroautobevorzugt mit selbsterzeugtem Solarstrom lädt. Dadurch fährt derKunde nicht nur nachhaltig mit erneuerbarer Energie, sondern spartsignifikant Kosten gegenüber ungeregeltem Laden mit Netzbezug. Mehrdazu und wie die Ladesteuerung komfortabel per App bedient wird,zeigt Fabian Arlt, Produktmanager für HERMINE, am Mittwoch, 15.5.2019um 13:50 Uhr im Power2Drive Forum auf der Intersolar.Alle Produkte können die White Label Partner unter ihrer eigenenMarke anbieten. Für die Vermarktung stellt beegy digitale Tools imLook & Feel des Partners zur Verfügung, beispielsweise einenOnlinekonfigurator und eine Sales App zur Anlagenplanung undAngebotslegung im Vor-Ort-Termin. Das Kunden-Webportal komplettiertdie digitale Customer Experience. Hier können Endkunden sämtlicheEnergieflüsse im Haushalt in Echtzeit verfolgen. Eine intuitiveBedienbarkeit, ein einzigartiges Nutzererlebnis und ein hoherMehrwert stehen dabei im Vordergrund, um Energie für denEnergieverbraucher erlebbar zu machen. Davon können sich die Besucheram beegy Stand selbst überzeugen.Pressekontakt:Kerstin Eickhoffbeegy GmbHL13, 3-468161 MannheimTelefon: 0621 300 116 82E-Mail: kerstin.eickhoff@beegy.comOriginal-Content von: beegy GmbH, übermittelt durch news aktuell