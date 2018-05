Intersolar 2018: IBC SOLAR stellt neue Systemlösungen vor (FOTO)

Bad Staffelstein (ots) -Die IBC SOLAR AG, ein weltweit führendes Systemhaus fürPhotovoltaik (PV) und Energiespeicher, ist auch in diesem Jahr wiederauf der Intersolar Europe, der europäischen Leitmesse fürSolartechnologie im Rahmen der Smarter E Europe, vertreten. In HalleA3, Stand 579 stellt das Unternehmen aus Bad Staffelstein vom 20. bis22. Juni 2018 neue und bewährte Produkte sowie sein gesamtesDienstleistungsspektrum vor.Neues Einlegesystem für ZiegeldächerSchnelle Montage ohne Modulklemmen und eine besonders ansprechendeOptik - eine Neuentwicklung im Bereich Montagesysteme vereint diesebeiden Aspekte. Auf der Intersolar Europe stellt IBC SOLAR mit einemneuen Einlegesystem den jüngsten Neuzugang zur Produktfamilie IBCTopFix 200 erstmals vor und informiert über die gesamte Bandbreiteseiner bewährten Halterungssysteme.Glas-Glas-Modul mit extralanger GarantieDas erste Glas-Glas-Modul aus dem Haus IBC SOLAR besticht durcheine verlängerte Leistungsgarantie von 30 Jahren. Das monokristallineModul mit PERC-Zelltechnologie und schwarzem Rahmen ist besonders gutfür Installationen im Residential-Bereich und für solche in Gebietenmit hoher Belastung durch Umwelteinflüsse geeignet. Hier spielt dasModul mit 315 Watt Leistung alle seine Vorteile hinsichtlichStabilität und Effizienz aus.Solarstrom tanken und speichernElektromobilität ist nur in der Kombination mit ErneuerbarenEnergien wirklich nachhaltig. Aus diesem Grund hat IBC SOLAR bereitsAnfang 2018 sein Portfolio um Lösungen rund um das elektrische Fahrenerweitert. Auf der Intersolar erfahren Besucher, welche Vorteile dieNutzung von Solarstrom für Elektromobilität bietet. Passend dazustellt IBC SOLAR auch sein Speicherportfolio auf der Messe vor, vongewerblichen Lösungen bis hin zu den neuesten All-in-one-Systemen fürdas Eigenheim.Kommunal-SolarparksSpeziell für Gemeinden, Energiegenossenschaften und kleineStadtwerke hat IBC SOLAR das Konzept des Kommunal-Solarparksentwickelt. Die Kommune wird damit als Betreiber des Solarparksselbst zum Akteur der Energiewende. Der Vorteil dieser Projekte miteiner Größe von 750 kWp ist, dass sie im Rahmen des aktuellen EEG für20 Jahre plus Inbetriebnahmejahr vergütungsfähig sind. IBC SOLARbietet den Kommunen zusätzlich zur Projektentwicklung und derErrichtung auch die Vorfinanzierung an. Auf der Intersolar Europeinformiert IBC SOLAR über sein gesamtes Dienstleistungsspektrum beider Projektentwicklung und im Bereich EPC."The Smarter E Award"In diesem Jahr ist IBC SOLAR mit einem Projekt als Finalist fürden "The Smarter E Award" in der Kategorie "Outstanding Projects"nominiert: Ein Speicher von IBC SOLAR mit 200 kWh Kapazität und 24 kWLeistung ergänzt in einem Klärwerk ein bestehendes Blockheizkraftwerk(BHKW) und sorgt dort für weitgehende energetische Unabhängigkeit.Monatliche Autarkiequoten von bis zu 94 Prozent sind möglich.Über diese und viele weitere Themen informiert IBC SOLAR auf derdiesjährigen Intersolar Europe, der europäischen Leitmesse fürSolartechnologie. Sie finden uns vom 20. bis 22. Juni 2018 in HalleA3, Stand 579.Pressekontakt:IBC SOLAR AGIris Meyer (Pressereferentin)Am Hochgericht 1096231 Bad StaffelsteinTel.: +49 9573 / 92 24 782presse@ibc-solar.deOriginal-Content von: IBC Solar AG, übermittelt durch news aktuell