Intershop nach harten Einschnitten in den schwarzen Zahlen

JENA (dpa-AFX) - Die Umstrukturierung beim börsennotierten Software-Anbieter Intershop zeigt Wirkung.



Das Thüringer Unternehmen, das auf Programme für den Handel im Internet spezialisiert ist, kehrte nach langer Zeit wieder in die schwarzen Zahlen zurück. Am Ende des ersten Quartal stand unter dem Strich ein Ergebnis nach Steuern von 234 000 Euro, geht aus den am Mittwoch in Jena veröffentlichten Zahlen hervor. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 8,4 Millionen Euro.

"Wir haben unsere Strukturen angepasst. Das sind die Ergebnisse", sagte Vorstandschef Jochen Wiechen. Positiv bemerkbar mache sich auf das Geschäft der Trend zur Digitalisierung, der sich in der Corona-Krise noch verstärkte. Trotz der Unsicherheiten, die es durch die Virus-Pandemie gebe, erwartet Wiechen, das Intershop in diesem Jahr nicht wieder in die roten Zahlen rutscht.

Der Software-Anbieter hatte 2019 ein schwieriges Jahr. Hohe Verluste mussten durch einen Schnitt ins Grundkapital ausgeglichen werden. Intershop bietet seinen Kunden an, die Software für Handelsplattformen im Internet über Cloudlösungen zu nutzen. Kunden müssen dann keine Software-Lizenzen mehr kaufen. Das Jenaer Unternehmen hat etwa 300 Mitarbeiter./rot/DP/fba