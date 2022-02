Intershop bilanziert Geschäftsjahr 2021

JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Software-Anbieters Intershop zieht einen Strich unter das Geschäftsjahr 2021. Das börsennotierte Thüringer Unternehmen profitiert vom Boom des Onlinehandels, aber auch der weiteren Digitalisierung von Geschäftsprozessen in der Wirtschaft. Erstmals legt der neue Vorstandsvorsitzende Markus Klahn in Jena die Jahresbilanz vor. Er hatte die Unternehmensführung im Mai vergangenen Jahres übernommenen. In den ersten drei Quartalen 2021 hatte der Jenaer Spezialist für Programme, mit denen Unternehmen ihr Internetgeschäft abwickeln können, schwarze Zahlen geschrieben und ein Umsatzwachstum verbucht./rot/DP/zb