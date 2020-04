Intershop-Vorstand legt Geschäftszahlen vor

JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des börsennotierten Software-Anbieters Intershop legt am Mittwoch in Jena Geschäftszahlen für das erste Quartal vor.



Das Unternehmen ist auf Programme spezialisiert, mit denen Firmen ihren Internet-Handel abwickeln können. Die Zahlen könnten ein erstes Signal geben, ob Intershop vom Boom des Internethandels in der Corona-Krise profitieren kann. Der Software-Anbieter hat 2019 ein schwieriges Jahr gehabt. Hohe Verluste mussten durch einen Schnitt ins Grundkapital ausgeglichen werden.

Intershop bietet an, seine Software für Handelsplattformen im Internet über Cloudlösungen zu nutzen. Kunden müssen damit keine Software-Lizenzen mehr erwerben. Das Jenaer Unternehmen beschäftigt etwa 300 Mitarbeiter./rot/DP/he