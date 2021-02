Intershop-Communications-Aktie: Hoffnung für die Anleger?

In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 erzielte die Intershop-Gruppe einen Umsatz von 24,3 Millionen Euro. Im Vorjahr betrug dieser 23,4 Millionen Euro. Dies ist eine Steigerung von 4 %. Wie in den beiden vorangegangenen Quartalen erzielte auch Intershop im dritten Quartal 2020 positive Ergebnisse. Insgesamt hat sich die operative Leistung in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



