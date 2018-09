Intershop Aktie: Führend in der Branche?

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Intershop kann sich darüber freuen, als ein Marktführer in seinem Segment angesehen zu werden. Das zumindest bescheinigt dem Unternehmen ein Bericht des unabhängigen Branchenanalysten „Forrester“. Darin ist die Rede davon, dass Intershop am besten geeignet für komplexe Unternehmensstrukturen sei für Kunden, die von einer Plattform hohe Flexibilität erwarten, ohne sich selbst an die Technologie anpassen zu müssen.

In der Kategorie „Aktuelles Angebot“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.