Interroll: Neue Rekordwerte erreicht!

Liebe Leser,

Interroll hat das 1. Halbjahr mit neuen Rekorden bei Umsatz und Auftragseingang abgeschlossen. Operatives Ergebnis und Gewinn gingen jedoch zurück. Belastet haben höhere Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie in den Kapazitätsausbau. Zudem sind die Stahlpreise gestiegen. Die drei großen Sparten sind zweistellig gewachsen. In der Sparte Pallet & Carton Flow ging der Umsatz dagegen zurück, weil ein bereits 2016 abgerechnetes Großprojekt nicht kompensiert werden konnte.

Interroll ist bestens für die Zukunft gerüstet

Die anhaltend hohe Nachfrage nach Fließlagerlösungen für Paletten und Behälterverpackungen aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie dürfte aber in den kommenden Monaten für Besserung sorgen. Interroll hat keine konkrete Jahresprognose abgegeben, blickt aber angesichts der starken Auftragslage zuversichtlich auf das2. Halbjahr und rechnet trotz der hohen Investitionen mit einer zweistelligen operativen Marge. Im 1. Halbjahr ging die Marge von 11,7 auf 10,1% zurück.

Der Auftragseingang stieg um 13,2% auf 244,5 Mio SFr. Für einen weiteren Auftragsschub könnte die Branchenmesse drinktec im September gesorgt haben. Dort hat Interroll neue Transportsysteme mit einem hohen Grad an Automatisierung vorgestellt. Langfristig hohes Potenzial versprechen die stark wachsenden Bereiche E-Commerce, Flughäfen sowie Lebensmittelverarbeitung und -distribution. Mit seinen Produkten, die sich durch hohe Effizienz auszeichnen, Energiekosten um bis zu 50% senken und Lieferzeiten deutlich verkürzen, ist Interroll bestens gerüstet.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.