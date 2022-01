Interroll Holding AG Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Für die Aktie Interroll aus dem Segment "Industriemaschinen" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 13.01.2022, 23:42 Uhr, ein Kurs von 3910 CHF geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 41,22 ist die Aktie von Interroll auf Basis der heutigen Notierungen 36 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (30,34) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Interroll liegt bei 78,69, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Interroll bewegt sich bei 54,43. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

3. Dividende: Derzeit schüttet Interroll niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 1,67 Prozentpunkte (0,66 % gegenüber 2,33 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".