Interrail wird Mobilitätspartner der EU-initiative Move2Learn, Learn2Move

Utrecht, Die Niederlande (ots/PRNewswire) -Im Rahmen des runden Geburtstages der EU bekommen mehr Jugendlichedie Chance Europa zu bereisen, um ihren interkulturellen Horizont zuerweiternZum 60. Jahrestag der Römischen Verträge und 30. Geburtstag vonErasmus+ freut sich Interrail, sich als Partner des Move2Learn,Learn2Move Programms der Europäischen Kommission vorstellen zudürfen. Die Initiative setzt sich das Ziel, jungen Menschen dieMöglichkeit zu bieten Europa zu bereisen, wertvolle Erfahrungen zusammeln und ihren Gemeinschaftssinn für Europa zu festigen.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150821/260164LOGO)Eurail- und Interrail-Pässe für Nichteuropäer bzw. Europäer bauenauf den Werten der europäischen Einigung auf und symbolisieren denKern einer gemeinsamen europäischen Zusammenarbeit durch grenzenlosesBahnreisen in über 30 europäischen Ländern."Unser Pass-Konzept wurde im Jahr 1959 eingeführt - nur zwei Jahrnachdem die Grundlagen für die Europäische Union gelegt wurden. Esfolgt denselben Zielen: Reisemobilität, Frieden und größeresinterkulturelles Verständnis", sagt Carlo Boselli, Geschäftsführerder Eurail Group G.I.E. "Wir freuen uns, dass die Vertreter der EUfast 60 Jahre später immer noch einen großen Schwerpunkt auf Reisenals Basis für einen erweiterten Gemeinschaftssinn der europäischenIdentität legen."Die diese Woche angekündigte Move2Learn, Learn2Move Initative(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-724_de.htm) wird mehr als5.000 Jugendlichen über 16 Jahren die Möglichkeit geben sich ineTwinning (https://www.etwinning.net/de/pub/index.htm)Bildungsprogrammen zu treffen, auszutauschen und von andereneuropäischen Gleichaltrigen zu lernen."Interrail ist stolz darauf an dem innovativen Move2Learn,Learn2Move Programm beteiligt zu sein. Eine aktive Unterstützung vonJugendmobilität und interkulturellen Verständnis wird einen positivenEffekt auf die Zukunft Europas haben", fügt Boselli hinzu. "In diesemSinne befürworten wir die Diskussion im Europäischen Parlament übereinen freien Interrail-Pass zum 18. Geburtstag jedes Europäers, umJugendmobilität zu fördern und die Einheit und den Einklang Europaszu stärken - Grundprinzipien, auf denen die Europäische Unionbasiert", so Boselli.Jedes Jahr nutzen mehr als 250.000 Europäer aller AltersgruppenInterrail, um zu einzigartigen Destinationen in Europa zu reisen,Menschen anderer Kulturen kennenzulernen, über die Vielfältigkeit undGeschichte, die Europa ausmacht, zu lernen, und eine gestärkteeuropäische Identität und ein gemeinsames Verständnis zu fördern.Weitere Details über die Move2Learn, Learn2Move Initiative findenSie online (https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_en). Für weitere Informationen zu Interrail besuchen Siebitte http://www.interrail.eu.Über Eurail Group G.I.E.Interrail verbindet seit über 40 Jahren europäische Länder undReisende, in dem es Abenteurern die Möglichkeit und die Freiheit gibtneue Kulturen, sowie die Geschichte und Sehenswürdigkeiten Europas zueinem günstigen Preis zu entdecken. Als einzigartiger Bahnreisepassfür Jugendliche konzipiert, wird Interrail heutzutage jährlich vonmehr als 250.000 europäischen Reisenden aus allen Altersgruppengenutzt, um grenzenlos durch 30 verschiedene Länder in Europa zureisen.Die Eurail Group G.I.E. wurde im Jahr 2001 gegründet und ist dieOrganisation, die sich der Verwaltung von Eurail- undInterrail-Produkten widmet. Sie betreut sowohl außereuropäischeReisende als auch Kunden mit Wohnsitz in Europa. In Utrecht ansässig,befindet sie sich im Besitz von über 35 Eisenbahnunternehmen undReedereien. Weitere Informationen erhalten Sie aufhttp://www.eurailgroup.org oder http://www.interrail.eu.