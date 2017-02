Interop Technologies erhält zwei zusätzliche US-Patente für Rich Communication Services-Lösung

Differenzierte Technologie ermöglicht Bereitstellung verbesserterMessaging-DiensteFort Myers, Florida (ots/PRNewswire) - Interop Technologies(TM),ein Spezialist für fortschrittliche Kommunikationsnetzwerke undManaged IP-Services, kündigte heute an, dass das Patent- undMarkenamt der Vereinigten Staaten "Notices of Allowance" für zweiweitere US-Patentanmeldungen [1] für seine Rich CommunicationServices- (RCS-)Technologie erteilt hat. Diese US-Patente schützenInterops RCS-to-RCS-Technologie sowie InteropsLegacy-to-RCS-Technologie, was eine weitere Demonstration vonInterops laufendem Engagement für die Innovation von und Migration zufortschrittlichen mobilen Kommunikationstechnologien darstellt.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/472140/Interop_Subscribers.jpg"Wir freuen uns, dass das Patent- und Markenamt der VereinigtenStaaten erneut unsere RCS-Lösung(http://www.interoptechnologies.com/rich-communication-services) alseine besonders differenzierte Technologie in der mobilenKommunikationsbranche anerkannt hat", erklärte Steve Zitnik,Executive Vice President und Chief Technical Officer bei InteropTechnologies. "Diese Patente hätten zu keinem besseren Zeitpunktausgestellt werden können, in Anbetracht der Tatsache, dass dieBranche eine verstärkte Konsolidierung im Bereich Rich Communicationerfährt und somit weniger Optionen für die leichte Umstellung vonMessaging zum All-IP-Netzwerk zur Verfügung stehen. Zu Beginn der4G-Netzwerkentwicklung haben wir erkannt, dass die Virtualisierungvon fortschrittlichen IP-Technologien die größte Flexibilität für dieIntegration und schnelle Bereitstellung bringen würde, um derNachfrage von Abonnenten gerecht zu werden."Interops RCS-Lösung ist Teil von CorePlusX?(http://www.interoptechnologies.com/coreplusx), eine vollständige IMSCore- und IP-Services-Suite, die für die Integration mittraditionellem und fortschrittlichem Messaging gestaltet wurde, sowieum damit sowie mit Voice over LTE (VoLTE), Voice over WiFi (VoWiFi)und Voice over Data (VoDO) zu funktionieren. Jede Lösung kann separatund in beliebiger Reihenfolge bereitgestellt werden und RCS kann ineinem Pre-IMS- oder Full-IMS-Umfeld installiert werden. DieCorePlusX?- Suite sorgt für Flexibilität und Skalierbarkeit undbietet so Interop-Kunden ein Pay-as-you-grow-Geschäftsmodell, umFluktuationen bei der Abonnentennutzung zu entsprechen. Als einer derersten GSMA-akkreditierten Anbieter von RCS verfügt Interops Lösungbereits über eine Zertifizierung durch mehrere Verkäufer undOEM-Kunden.Interop Technologies wird diese Woche in Halle 1 an Stand 1C6 aufdem Mobile World Congress(https://www.mobileworldcongress.com/exhibitor/interop-technologies/)vertreten sein - das weltweit größte Treffen der Mobilindustrie, dasvon der GSMA organisiert wird und in der Mobile World CapitalBarcelona vom 27. Februar bis 2. März stattfindet. Erfahren Sie mehrauf mwc.interoptechnologies.com(http://mwc.interoptechnologies.com/).Informationen zu Interop TechnologiesAls Anbieter für fortschrittliche Kommunikationsnetzwerke undManaged Services liefert Interop Technologies Lösungen, die fürBetreiber und Kommunikationsdienstleister die Kosten, Komplexität unddas Risiko verringern. Interop glaubt, dass die Migration zu und dasManagement von Technologien der nächsten Generation reibungslosverlaufen sollte und entwickelt in diesem Sinne bessere Wege, um dieneuen Technologien auf eine die mobile Kommunikation prägende Weisezu implementieren und zu monetarisieren. Interop Technologies'internationaler Hauptsitz befindet sich in Fort Myers, Florida, undseine Europazentrale in Dublin, Irland. Erfahren Sie mehr aufwww.InteropTechnologies.com.[1] Die erste Nummer zur US-Patentanmeldung ist 14/313.915(US-Veröffentlichungsnummer 2015-0373199) mit dem Titel "Non-IMS RichCommunication Suite", die Interops' RCS-to-RCS-Technologie abdeckt,und die zweite Nummer zur US-Patentanmeldung ist 14/313.919(US-Veröffentlichungsnummer 2015-0373200) mit dem Titel "Non-IMS RichCommunication Suite", die Interops' Legacy-to-RCS-Technologieabdeckt. Die Notice of Allowance schließt die materielle Prüfung derPatentanmeldungen ab und wird zur Ausstellung der zwei US-Patentenach Abschluss der administrativen Verfahren führen. Die US-Patente,deren Ausstellung für diese Anmeldungen geplant ist, werden am 7.Oktober 2031 ablaufen.Logo - http://mma.prnewswire.com/media/472143/Interop_Logo.jpgPressekontakt:Medienkontakte: AmerikaLisa MurrayAPRIntegrated Marketing Communications ManagerTel.: +1 (239) 425-9079Mobil: +1 (239) 357-3442media@interoptechnologies.com (*Teilnahme am Mobile World Congress undüber Mobiltelefon erreichbar)EuropaAnne HardingInhaberin von The Message MachineTel.: +44 1923 773676Mobil: +44 7887 682943anne@themessagemachine.comOriginal-Content von: Interop Technologies, übermittelt durch news aktuell