Interop Technologies erhält weltweit erste RCS-A2P-Akkreditierung nach dem GSMA Universal Profile 2.0

Fort Myers, Florida und Dublin (ots/PRNewswire) - InteropTechnologies(TM), ein globaler Anbieter von fortschrittlichenKommunikationslösungen und cloudbasierten Managed Services, gab heutebekannt, dass seine RCS-Lösung (Rich Communication Services) von derGSMA die erste ist, die eine A2P-Akkreditierung(Application-to-Person) gemäß dem Universal Profile (UP) 2.0 erhaltenwird. Dies folgt auf die zuvor erhalteneUP-1.0-Dreifachakkreditierung für Framework, Messaging undTelefonieren mit erweiterten Funktionen und unterstreicht daskontinuierliche Engagement des Unternehmens in Bezug aufBranchenstandards, weltweit führende Mobilfunklösungen und globaleInteroperabilität für Mobilfunkbetreiber.Interop Technologies erhielt die RCS-UP 2.0-Akkreditierung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2472733-1&h=3917393854&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2472733-1%26h%3D2686705544%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gsma.com%252Ffuturenetworks%252Frcs%252Faccreditation-certification%252F%26a%3DRCS%2BUP%2B2.0%2Baccreditation&a=RCS-UP+2.0-Akkreditierung), nachdem ein anspruchsvollesTestverfahren mit den führenden Handset-Herstellern SamsungElectronics und LG Electronics erfolgreich abgeschlossen wurde. DieRCS-UP-2.0-A2P-Spezifikationen bringen signifikante Unterstützung imBereich des Messaging-as-a-Platform (MaaP), wie APIs,Chatbot-Integration und verbesserte Authentifizierung und Sicherheit.Unterstützung für A2P-Messaging, Rich Cards, Datenschutzkontrolle undSpam-Schutz sind ebenfalls in der Spezifikation enthalten und sollendie Übernahme der A2P-RCS-Kommunikation in der Industriebeschleunigen; Analysten von Juniper Research schätzen, dass dies biszum Jahr 2022 zu einem Umsatz von 9,1 Milliarden USD für Betreiberführen wird."RCS bietet Mobilfunkanbietern jene Tools, die sie dazu benötigen,um ihre Position im Zentrum des mobilen Lebens ihrer Kundenzurückzuerobern und opportunistische, nicht-infrastrukturbasierteAnbieter daran zu hindern, weiterhin aus ihren NetzwerkinvestitionenKapital zu schlagen. Dies ist unsere letzte und gleichzeitig besteChance, um dies erfolgreich umzusetzen. Wir müssen verhindern, dassfehlende Normen bzw. nicht aufeinander abgestimmte Zielsetzungenzwischen diversen Interessengruppen dieser Transformation in unsererBranche im Wege steht", sagte John Dwyer, Präsident und ChiefExecutive Officer von Interop Technologies. "Bei Interop sehen wirunsere zentrale Aufgabe darin, die Betreiber wieder dorthin zubringen, wo sie hingehören, nämlich in den Mittelpunkt der mobilenWelt, und wir werden sie dabei unterstützen, diese zentrale Positionbeizubehalten. In diesem Sinne verpflichten wir uns zur Gänze derStandardisierung, der technischen Exzellenz und der vollständigenAbstimmung mit den Zielen unserer Kunden über den gesamtenLebenszyklus unserer Produkte hinweg."Die komplette End-to-End-RCS-Lösung von Interop Technologies wurdeim eigenen Haus entwickelt und gebaut und beinhaltet einCloud-natives IMS Core (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2472733-1&h=1027639418&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2472733-1%26h%3D241688272%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.interoptechnologies.com%252Fims-core%26a%3DIMS%2Bcore&a=%C2%A0IMS+Core)-Netzwerk, RCS-Anwendungsserver, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2472733-1&h=867972440&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2472733-1%26h%3D3292077905%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.interoptechnologies.com%252Frich-communication-services%26a%3DRCS%2Bapplication%2Bservers&a=%C2%A0RCS-Anwendungsserver%2C%C2%A0)RCSInterconnect Hub, RCS Business Messaging Plattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2472733-1&h=3381172806&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2472733-1%26h%3D1403058031%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.interoptechnologies.com%252Frcs-business-messaging%26a%3DRCS%2BBusiness%2BMessaging%2BPlatform&a=%C2%A0RCS+Business+Messaging+Plattform), native oder downloadbare RCS-Anwendungen undUnterstützung für standardkonforme Clients und Endgeräte.Dwyer fügte hinzu: "Wir bieten eine Vielzahl vonEinsatzmöglichkeiten in verschiedenen kaufmännischen und technischenKonfigurationen an, so dass wir das Produktlebenszyklus-Managementvon Betreibern voll unterstützen können. Das bedeutet, dass unsereKunden zwischen einer Dauerlizenz vor Ort, Cloud-Hosting und PrivateCloud (vor Ort und vollständig verwaltet) wählen können, mit derOption, zwischen diesen zu migrieren, wenn sich ihre Bedürfnisseändern. Es ist uns wichtig, dass wir es Betreibern ermöglichen, aufunkomplizierte Art und Weise das zu bekommen, was sie brauchen, wannsie es brauchen."RCS ist ein Kommunikationsprotokoll, das Standard-SMS-Nachrichtenum bestimmte Funktionen erweitert, mit zusätzlichen Fähigkeiten imBereich Kundenbetreuung und personalisierten Optionen für dieKundenbindung mit Unternehmen, Marken und Organisationen. DerGSMA-UP-Akkreditierungsprozess wurde entwickelt, um dieInteroperabilität aller RCS-Marktlösungen zu gewährleisten und einenStandard zu definieren, der den weltweiten Einsatz beschleunigt. EineReihe von Testveranstaltungen, die von der GSMA organisiert werden,bringt RCS-Kunden mit Lösungsanbietern zusammen, um die Qualität undEinsatzbereitschaft dieser Technologien vor der kommerziellenMarkteinführung zu demonstrieren.Informationen zu Interop TechnologiesInterop Technologies ist ein weltweit führender Anbieter von RichCommunication Services (RCS). Mit der von der GSMA akkreditiertenRCS-Lösung hat sich das Unternehmen verpflichtet, dieMobilfunkbetreiber wieder in den Mittelpunkt des mobilen Lebens ihrerKunden zu stellen, indem führende, für die Telekommunikationstandardisierte Technologien mit dem höchsten Niveau anEinsatzflexibilität und Lebenszyklusmanagement kombiniert undbereitgestellt werden. Interop Technologies hat seinen Hauptsitz inFort Myers (Florida) sowie Niederlassungen in Irving (Texas) und eineEMEA-Zentrale in Dublin (Irland). 