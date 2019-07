Internetverträge mit kurzen Laufzeiten sind selten und meist teuer (FOTO)

München (ots) -- Monatlich kündbare DSL- und Kabeltarife kosten bis zu 23 EuroAufpreis im Monat- Bei CHECK24 mehr als 1.500 Tarife von über 300 InternetanbieternvergleichenDie meisten Internetverträge haben eine Mindestlaufzeit von 24Monaten. Von den über 300 betrachteten Internetprovidern bietenlediglich 73 Anbieter Tarife mit geringerer Laufzeit an. DieFlexibilität bei den ein-, drei- oder zwölfmonatigen Alternativenlassen sich die Anbieter meist teuer bezahlen. Je nach Anbieter undTarif zahlen Verbraucher bis zu 23 Euro Aufpreis pro Monat."Zwar sind Internetverträge mit weniger als 24 Monaten Laufzeitflexibler, dafür müssen Kunden mit höheren Kosten rechnen", sagtErwin Biebrich, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24."Verbraucher, die DSL- und Kabeltarife mit zwei Jahren Laufzeitabschließen, profitieren dagegen von günstigeren Preisen und vorallem von einer deutlich größeren Angebotsvielfalt."Flexible Verträge kosten bis zu 23,42 Euro extra im MonatEs gibt lediglich drei Anbieter mit flexiblen Verträgen, diebundesweit verfügbar sind. Oft sind es kleinere regionale Provider,die Tarife mit weniger als zwei Jahren Laufzeit anbieten. Für diehöhere Flexibilität zahlen Verbraucher im Vergleich zu entsprechendenTarifen mit 24 Monaten Laufzeit zwischen acht Cent und 23,42 Euromehr im Monat.Vergleicht man ausschließlich die günstigsten Doppelflatrates mitflexiblen Vertragslaufzeiten zeigt sich, dass kein Tarif günstigerist als das entsprechende Angebot mit 24 Monaten Laufzeit.Verbraucher zahlen hier zwischen 2,50 Euro und 12,08 Euro pro Monatmehr.Bei CHECK24 mehr als 1.500 Tarife von über 300 Anbietern für DSL,Kabel und Glasfaser vergleichenCHECK24 hat die meisten Internetanbieter im Vergleich. Verbrauchererhalten so einen umfassenden Überblick über gut 1.500 Tarife vonmehr als 300 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser - so finden sieden passenden Vertrag. Der Wechsel über CHECK24 funktioniert einfach,sicher und komfortabel.Persönliche Beratung zu Internettarifen - Anbieterwettbewerb senktPreis für InternetzugangKunden, die Fragen zu einem Internettarif haben, erhalten bei denCHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail.Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Wocheerreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene DSL-Verträgesehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonInternettarifen. So sparten Verbraucher durch den Wechsel innerhalbeines Jahres durchschnittlich 352 Euro. Das ergab eine repräsentativeStudie der WIK-Consult, einer Tochter des WissenschaftlichenInstituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**Quelle: WIK-Consulthttps://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell