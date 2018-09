Internetverträge: Junge Leute sparen mit speziellen Tarifen bis zu 14 Euro im Monat (FOTO)

München (ots) -- Höchstalter für Junge-Leute-Tarife liegt je nach Anbieterzwischen 25 und 28 Jahren- CHECK24-Experten helfen bei der Wahl des passenden DSL- oderKabeltarifsMit speziellen Tarifen sparen junge Leute Kosten für ihrenInternetanschluss. Je nach Anbieter und Tarif beträgt dasSparpotenzial bis zu 14 Euro im Monat. Über eine Laufzeit von zweiJahren sind das mehr als 300 Euro."Internetanbieter wissen um die Finanzlage von Azubis, Schülernund Studenten und bieten ihnen deshalb spezielle DSL- und Kabeltarifemit günstigeren Konditionen", sagt Erwin Biebrich, GeschäftsführerTelekommunikation bei CHECK24. "Einzige Voraussetzung für die Rabatteist ein bestimmtes Höchstalter, das je nach Anbieter zwischen 25 und28 Jahren liegt."Überregional können junge Leute bei der Telekom mit 7,50 Euro imMonat am meisten gegenüber einem herkömmlichen Tarif sparen. DasAngebot gibt es aber nur mit der üblichen zweijährigenVertragslaufzeit. Bei O2 beträgt die Ersparnis bis zu 5,42 Euromonatlich, ebenfalls bei einer 24-monatigen Vertragslaufzeit.Immerhin noch 2,46 Euro im Monat sparen junge Leute bei VodafoneKabel Deutschland. Dazu gibt es ein je nach Tarifwahl ein kostenlosesNetflix-Jahresabo für die jungen Kunden. Das höchste Sparpotenzialgegenüber einem herkömmlichen Tarif bietet der regionale AnbieterM-net. Weiterer Pluspunkt: Die Tarife haben nur einen MonatVertragslaufzeit.Ein Anbietervergleich hilft jungen Leuten dabei, den passendenInternettarif zu finden. Nicht jeder möchte sich z. B. an einenZweijahrestarif binden.Im DSL-Vergleich von CHECK24 können sich Verbraucher mit einemKlick spezielle Tarife für junge Leute anzeigen lassen. Um dieSonderkonditionen zu erhalten, ist ein Altersnachweis erforderlich.Dieser erfolgt nach Abschluss direkt beim Anbieter.Anbieterwettbewerb senkt Preis für InternetzugangVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonInternettarifen - dadurch sinkt der Preis. So sparten Verbraucherdurch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 352 Euro.Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochterdes Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).*)Kunden, die Fragen zum passenden Internettarif haben, z. B. zurVerfügbarkeit von speziellen Angeboten für junge Leute, erhalten beiden CHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oderE-Mail. Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Wocheerreichbar.*)Quelle: WIK-Consult, http://ots.de/8x4zLxÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell