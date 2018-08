Internetverträge: Flexible Laufzeit kostet monatlich bis zu 28 Euro Aufpreis (FOTO)

München (ots) -DSL- und Kabeltarife meist mit 24 Monaten Laufzeit - Ausnahmensind selten und teurerDie meisten Internetverträge haben eine Mindestlaufzeit von 24Monaten. Anbieter von DSL- und Kabeltarifen bieten zwar auch ein-,drei- oder zwölfmonatige Alternativen. Diese sind aber die Ausnahmeund teurer als entsprechende oder gleichwertige Zweijahrestarife. Jenach Anbieter und Tarif zahlen Verbraucher für mehr Flexibilität biszu 28 Euro Aufpreis im Monat."Internetverträge mit weniger als 24 Monaten Laufzeit sindflexibler, aber teurer", sagt Erwin Biebrich, GeschäftsführerTelekommunikation bei CHECK24. "Verbraucher, die DSL- oderKabeltarife mit zwei Jahren Laufzeit abschließen, profitieren dagegenvon günstigeren Preisen und einer größeren Angebotsvielfalt."Flexiblere Vertragslaufzeiten kosten 0,83 Euro bis 27,66 Euroextra im MonatNicht einmal jeder zehnte Internettarif in der Betrachtung bietetweniger als 24 Monate Laufzeit. Die meisten Angebote sind zudem nurregional verfügbar. Lediglich zwei überregional verfügbare Providerbieten flexible Tarife mit einem oder drei Monaten Laufzeit an.Höhere Flexibilität lassen sich die DSL- und Kabelanbieter in derRegel teuer bezahlen. Für einen Tarif mit kürzerer Vertragslaufzeitzahlen Verbraucher je nach Anbieter zwischen 0,83 Euro und 27,66 Europro Monat mehr als für einen vergleichbaren Zweijahrestarif.Anbieterwettbewerb senkt Preis für InternetzugangVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonInternettarifen - dadurch sinkt der Preis. So sparten Verbraucherdurch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 352 Euro.Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochterdes Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).*Kunden, die Fragen zum passenden Internettarif haben, erhalten beiden CHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oderE-Mail. Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Wocheerreichbar.*Quelle: WIK-Consult,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell