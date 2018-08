Internettarife mit 16 MBit/s sieben Prozent günstiger als zu Jahresbeginn (FOTO)

München (ots) -- Preise für 50-MBit/s-Tarife innerhalb von sechs Monaten um vierProzent gesunken- Internet mit mindestens 100 MBit/s im Schnitt sechs Prozentgünstiger als mit 16 MBit/sZwischen Januar und Juli 2018 fiel der durchschnittliche Preis fürDoppelflatrates (Internet und Telefon) mit mindestens 16 MBit/s umsieben Prozent. Zu Jahresanfang kostete die Doppelflatrate in den 50größten deutschen Städten noch durchschnittlich 30,57 Euro im Monat,im Juli nur noch 28,49 Euro. Betrachtet wurde der jeweils günstigsteTarif je Anbieter.*Auch schnellere Doppelflats mit mindestens 50 MBit/s wurden imersten Halbjahr 2018 günstiger. Sie kosteten im Januar im Schnitt28,08 Euro monatlich, im Juli nur noch 26,89 Euro - ein Minus vonvier Prozent.Tarife mit mehr als 100 MBit/s wurden im vergangenen halben Jahrim gleichen Maße günstiger. Sie kosteten im Juli durchschnittlich26,87 Euro pro Monat und damit vier Prozent weniger als zu Beginn desJahres.Doppelflatrates mit 100 MBit/s im Schnitt sechs Prozent günstigerals mit 16 MBit/sSchnelles Internet ist günstiger als langsamere Tarife.Doppelflats ab 100 MBit/s kosteten im Juli durchschnittlich sechsProzent weniger als Tarife mit 16 MBit/s."Bei Tarifen mit höheren Bandbreiten beobachten wir einenstärkeren Preiskampf zwischen den Internetanbietern als beilangsameren Tarifen", sagt Erwin Biebrich, GeschäftsführerTelekommunikation bei CHECK24.Anbieterwettbewerb senkt Preis für Internetzugang -durchschnittliche Ersparnis von 352 Euro im JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonInternettarifen - dadurch sinkt der Preis. So sparen Verbraucherdurch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 352 Euro.Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochterdes Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).**Kunden, die Fragen zum passenden Internettarif haben, erhalten beiden CHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oderE-Mail. Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Wocheerreichbar.*Datengrundlage: jeweils der günstigste Internettarif pro Anbieterim CHECK24-Vergleich für eine Doppelflatrate (Internet + Telefon);genannte Preise berücksichtigen alle anfallenden Kosten und Rabatteinnerhalb der ersten 24 Vertragsmonate**Quelle: WIK-Consulthttp://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell