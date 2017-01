Berlin (ots) - Anlässlich der Vorstellung des neuenInternetportals "Klarheit Nahrungsergänzungsmittel" desVerbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) erklärt der Bund fürLebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL): "Wir begrüßenjede qualifizierte Aufklärung der Verbraucher und erwarten mitSpannung das neue Internetangebot der Verbraucherzentralen zuNahrungsergänzungsmitteln. Wir fordern zugleich, umVerbraucherverunsicherung zu vermeiden, dass das neue Internetangebotwissenschaftsbasiert und ideologiefrei informiert. Dazu gehört auch,dass Nahrungsergänzungsmittel nicht pauschal verunglimpft werden,sondern als das präsentiert werden, was sie sind: Lebensmittel mitdem Ziel der sinnvollen und individuellen Ernährung für jedermann",so Christoph Minhoff, BLL-Hauptgeschäftsführer.Der BLL unterstützt die Forderung des vzbv nach einer Festlegungder Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe. Allerdings müssedies auf europäischer Ebene geregelt werden. "Nationale Alleingängesind nur Scheinlösungen und führen zu Wettbewerbsnachteilen", erklärtChristoph Minhoff. Die Forderung einer Zulassungspflicht fürNahrungsergänzungsmittel hält er für unsinnig und überflüssig: Dereuropäische Gesetzgeber habe bewusst entschieden, dassNahrungsergänzungsmittel Lebensmittel und eben keine Arzneimittel,die einer Zulassung bedürfen, seien. Als Lebensmittel unterliegen siedenselben hohen Anforderungen an Sicherheit und Kennzeichnung wiealle anderen Lebensmittel auch. Bereits heute habe dieLebensmittelüberwachung die Befugnis, Nahrungsergänzungsmittel vomMarkt zu nehmen, wenn sie denn wirklich unsicher sein sollten.Die deutschen Verbraucher können aus einem vielfältigen Angebotvon sicheren und hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln (NEM) wählen- im Supermarkt, in der Drogerie und Apotheke oder auch im Internet.Das garantieren zum einen die Unternehmen, die wie bei allenLebensmitteln die primäre Verantwortung dafür tragen, dass ihreErzeugnisse allen rechtlichen Anforderungen genügen - undNahrungsergänzungsmittel genauso sicher sind wie alle anderenLebensmittel auch. Zum anderen garantiert dies die deutscheLebensmittelüberwachung. Alle in Deutschland in den Verkehrgebrachten Nahrungsergänzungsmittel werden beim Bundesamt fürVerbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in Berlinangemeldet und unterliegen der amtlichen Lebensmittelüberwachung, diedie Produktion selbst beobachten und im großen Umfang Proben im Marktziehen, prüfen und analysieren.Verbraucher sollten allerdings bei Bestellungen vonNahrungsergänzungsmitteln über das Internet besonders aufmerksam,sorgsam und kritisch sein, vor allem wenn diese Produkte aus demAusland nach Deutschland gebracht werden. Bedauerlicherweise sindneben seriösen Anbietern auch unseriöse Anbieter im Netz zu finden,die illegale bis gesundheitsgefährdende Produkte fälschlicherweiseals Nahrungsergänzungsmittel vermarkten. "Hier kann dasInternetportal einen wichtigen Beitrag leisten gegen illegal im Marktbefindliche Nahrungsergänzungsmittel, die neben rechtskonformenProdukten im Internet vertrieben werden. Hier schwarze Schafe aus demMarkt zu ziehen, wäre auch für seriöse Hersteller ein echter Gewinn",erklärt Christoph Minhoff.Erfreulicherweise sind Verwender von Nahrungsergänzungsmittelnbereits in der Regel gut informiert und zeigen einenverantwortungsbewussten Umgang mit den Produkten. Die Produkte werdenvon ihnen sachgerecht genutzt, um Ernährungslücken zu schließen undden Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen zu decken. Dies belegteine von der Universität Hannover in Kooperation mit der Gesellschaftfür Konsumforschung (GfK) durchgeführte repräsentative Umfrage.Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) DerBLL ist der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Ihmgehören ca. 500 Verbände und Unternehmen der gesamtenLebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft undangrenzende Gebiete - sowie zahlreiche Einzelmitglieder an.Pressekontakt:Für weitere Informationen:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Christoph MinhoffHauptgeschäftsführerClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel.: +49 30 206143-135, Fax: +49 30 206143-235E-Mail: cminhoff@bll.deBLL-ÖffentlichkeitsarbeitMonika LarchTel.: +49 30 206143-127, Fax: +49 30 206143-227E-Mail: mlarch@bll.de, Internet: www.bll.deTwitter: https://twitter.com/BLL_deFacebook: www.facebook.com/DerBLLOriginal-Content von: BLL - Bund f?r Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell