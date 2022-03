Internetbank N26 darf in Italien zunächst keine Neukunden aufnehmen

ROM (dpa-AFX) - Die deutsche Internetbank N26 darf nach einer Anordnung vorerst keine neuen Kunden in Italien aufnehmen und dortigen Bestandskunden keine neuen Produkte anbieten. Grund dafür seien Mängel bei der Smartphone-Bank im Hinblick auf die Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung, teilte die italienische Zentralbank Banca d'Italia am späten Dienstagabend mit. Diese seien bei einer Überprüfung im vergangenen Jahr zwischen dem 25. Oktober und dem 17. Dezember aufgefallen.

Für die Bestandskunden zöge die Maßnahme keine Änderungen nach sich und die Konten stünden in vollem Umfang zu Verfügung, teilte N26 mit. Die Beanstandungen der italienischen Zentralbank seien bereits "größtenteils" bearbeitet worden. "N26 ist zuversichtlich, dass durch die bisherige Umsetzung der Maßnahmen bereits signifikante Fortschritte zur Lösung der im letzten Jahr in Italien festgestellten Mängel gemacht wurden", hieß es weiter.

Die Banca d'Italia will nun prüfen, ob N26 alle Mängel beseitigt hat, wie die Zentralbank weiter schrieb. N26 hat eigenen Angaben zufolge mehr als sieben Millionen Kunden auf 24 Märkten. In Italien hat die Bank ihren Sitz in Mailand./jon/DP/mis