Internetagentur-Ranking 2019: NEXUS United wächst organisch um 29,5 %

Weitere Suchergebnisse zu "Nexus":

Langenfeld (Rheinland) (ots) - Mit einem Umsatzwachstum von 29,5 %gehört die NEXUS United Unternehmensgruppe zu den Top-Performern desdiesjährigen Internetagentur-Rankings und wächst damit deutlichstärker als der Branchenschnitt.Im Subranking der wachstumsstärksten Agenturen belegt NEXUS UnitedRang 16. Im Gesamtranking konnte sich die Unternehmensgruppe mitihren Kerntechnologien Spryker, Shopware, Salesforce, AWS und Azureauf Platz 52 verbessern.Dr. Matthias Blauth, geschäftsführender Gesellschafter NEXUS:"Bereits im vergangenen Jahr sind wir gemeinsam stark gewachsen.Diesen Trend in diesem Jahr gemeinsam mit den Tochterunternehmenorganisch fortzusetzen ist eine Bestätigung unserer Aktivitäten.Unsere Kunden honorieren die Lieferqualität und unsere Arbeitsweise."Auch das interdisziplinäre Team von hochspezialisierten undzertifizierten Fachkräften wuchs im vergangenen Jahr um mehr als 20 %auf inzwischen über 100 Mitarbeiter an. Damit gehört NEXUS United zuden führenden Digitalintegratoren Deutschlands und strebt auch für2019 ein überdurchschnittliches Wachstum an.Das Internetagentur-Ranking 2019Das Internetagentur-Ranking 2019 listet die umsatzgrößtenFull-Service-Internetagenturen. Das Ranking ist eine Initiative desBundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) in Koproduktion mitiBusiness und den Marketing-Fachmagazinen Horizont und W&V. Dasaktuelle Ranking kann unter dem nachstehenden Link eingesehen werden:http://ots.de/beqDLcÜber NEXUS UnitedDie NEXUS United Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführterDigitalintegrator für technisch komplexe IT-Projekte mit dem Fokusauf E-Commerce, IoT, Marketing- und Robotic Process Automation.Seit 1998 am Markt und mit über 100 Experten aus den BereichenBackend- und Frontend-Entwicklung, Digitale Transformation, CreativeServices, Marketing, IoT und RPA ist NEXUS United spezialisiert aufdie Konzeption, die langfristig ausgerichtete Umsetzung, sowie diekontinuierliche Weiterentwicklung und den Betrieb wirtschaftlicher ITProjekte.Pressekontakt:NEXUS Netsoft Group GmbHFelix-Wankel-Straße 16, 40764 Langenfeld (Rheinland)Telefon: +49 2173 849889-0E-Mail: connect@nexus-netsoft.comAnsprechpartner:Herr Oliver KraftTelefon: +49 271 233701-0E-Mail: hallo@sologics.deOriginal-Content von: NEXUS United, übermittelt durch news aktuell