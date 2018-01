Bad Segeberg (ots) - "Wie könnten wir die Menschen von den vielenVorteilen eines Internetzuganges via Satellit besser überzeugen, alsdurch einen ausgiebigen Test in Ihren eigenen vier Wänden", erklärteUtz Wilke seinerzeit die Aktion "Internet auf Probe" im September2017. Wilke ist Geschäftsführer der Filiago GmbH & Co. KG. DasUnternehmen bietet seit September vergangenen Jahres einen auf dreiMonate befristeten Testtarif mit Übertragungsraten von bis zu 30Mbit/s für 19,99 Euro monatlich an."Wir möchten mit unserem Testtarif Menschen ansprechen, die mitihrer derzeitigen Internetanbindung unzufrieden sind und nachAlternativen suchen", erklärt Wilke weiter. "Wir wissen, dass esimmer noch Vorbehalte gegenüber satellitenbasierten Internetzugängengibt. Darum haben wir im vergangenen September das Testangebotgestartet." Offensichtlich hat man damit genau ins Schwarzegetroffen. Die große Nachfrage zeigt, dass der Bedarf nach schnellenInternetverbindungen immer noch sehr groß ist. Insbesondere in dünnerbesiedelten Gebieten ist Satelliteninternet häufig die einzigeMöglichkeit, das Internet zu nutzen. Ursprünglich war das Angebot aufden 31.12.2017 begrenzt. Aufgrund der großen Nachfrage hat sichFiliago entschlossen, das Angebot bis zum 31. Januar 2018 zuverlängern.Weitere Informationen zu Filiago und Satelliteninternet auch aufwww.filiago.de sowie auf www.facebook.com/filiago.Über FiliagoDie Filiago GmbH & Co. KG ist einer der führenden Internetanbietervia Satellit in Deutschland. 2016 gewann Filiago den begehrtestenPreis der deutschen Internetwirtschaft, den eco-Award, in derKategorie "Next Generation Infrastructure B2C". Seit November 2016bietet Filiago deutschlandweit Satelliteninternet mitÜbertragungsraten von bis zu 30 Mbit/s für Privatkunden an.B2B-Lösungen können mehrere 100 Mbit/s leisten.Pressekontakt:Lutz H. NeugebauerPublic RelationsFiliago GmbH & Co. KGHamburger Str. 19D - 23795 Bad Segebergwww.filiago.de/lutz.neugebauer@filiago.netm +49 151-5445 7345f +49 4551-90 880-20Original-Content von: Filiago GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell