Das Internet vergisst doch (FOTO)

Potsdam (ots) - Ob die Menschheit in zweihundert Jahren überhaupt noch etwas vonder heutigen Welt weiß, darum sorgt sich der HPI-Fellow und Internet-ErfinderVinton G. Cerf, wie er bei einem Future Talk am Hasso-Plattner-Institut (HPI)erklärte. Denn Webseiten, Enzyklopädien und Speicher werden im Internet ständigverändert und überschrieben. Historisch gesehen ist das Wissen damit für alleZeiten verloren. Was bleibt ist nur die aktuelle Version, ein Jetzt-Zustand.Private oder öffentliche Erinnerungen auf Papier oder CDs wurden dagegen meistnicht überschrieben, sondern neugeschrieben. Die alten Papiere und Erinnerungenbildeten automatisch ein historisches Gedächtnis.Cerf fragt, ob die Menschheit künftig überhaupt noch etwas von der heutigen Weltwissen wird. Dazu HPI-Institutsdirektor Prof. Dr. Christoph Meinel: "Kurzfristigmag es stimmen, dass das Internet nichts vergisst. Auf lange Sicht könnte esjedoch in der Tat vergesslicher sein als wir derzeit annehmen."Abhilfe gegen dieses Problem ist jedoch möglich. Notwendig ist ein größeresVerständnis für die Digitalisierung und das Internet. Sicherheitskopien,beispielsweise auf Festplatten und in Cloudspeichern, können die gleicheFunktion wie Fotoalben und Archive bekommen. Wichtig ist aber, dieSpeichermedien aktuell und sicher zu halten. Schließlich haben die wenigstenComputer heute beispielsweise noch ein Diskettenlaufwerk und bei privaten Datenist ein gutes Passwort notwendig. Ein Weg zu mehr Verständnis derDigitalisierung steht mit Online-Kursen wie openHPI (https://open.hpi.de/)bereits heute allen Interessierten offen. In diesem Kursprogramm sprach auchHPI-Fellow Vinton G. Cerf über seine Sorge eines kollektivenGedächtnisverlustes.